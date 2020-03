¿Le mandó una ‘chiquita’ a Nolberto Solano?. El padre de Kevin Quevedo mostró su malestar hacia las personas que incumplen con el estado de emergencia en el país, rompiendo el toque de queda que el presidente, Martín Vizcarra, decretó para prevenir la propagación del coronavirus en el país, el mismo que ya causó muertes en nuestra tierra.

“Qué vergüenza y mal ejemplo. En estado de emergencia y toque de queda”, fue el mensaje que el padre del jugador nacional escribió en su Facebook.

Cabe destacar que Kevin Quevedo fue separado de la Selección Peruana Sub 23 antes del Preolímpico de la categoría, que se desarrolló en Colombia. Nolberto Solano, entrenador del combinado nacional en ese momento, decidió esto tras unas indisciplinas que el entonces jugador de Alianza Lima había cometido.

Papá de Quevedo estalló en redes sociales. (Captura)

Castigo a Nolberto Solano por incumplir el toque de queda

Nolberto Solano y Pablo Zegarra fueron detenidos , la última noche, por la policía del distrito de La Molina por incumplir el aislamiento social obligatorio. Según detallaron en el programa ‘Magaly TV La Firme’, el miembro del comando técnico de la Selección Peruana estuvo en una reunión, en la casa de su vecina, a la que no dejó de asistir a pesar de las recomendaciones de permanecer en su hogar.

“Era un almuerzo, No quiero justificarme, pero una vecina me invitó a almorzar. No hubo más de cinco o seis personas, eso lo pueden corroborar, una fiesta es totalmente diferente”, sostuvo Nolberto Solano en diálogo con RPP, tras ser liberado,

