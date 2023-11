Desde el estadio Maturín, Ecuador vs. Venezuela (EN VIVO | EN DIRECTO) por la quinta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, camino al Mundial México, Estados Unidos y Canadá 2026. El choque será este jueves 16 de noviembre, en el estadio Monumental de Maturín, desde las 5:00 p.m. (hora peruana). Las acciones podrán ser vistas por la señal de El Canal del Fútbol, Televen y TVES. En Perú, por Movistar Deportes. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. No te pierdas los detalles de la transmisión en la web de Depor.

Venezuela “es la única selección de Sudamérica que nunca fue a un Mundial. Es un lindo desafío, una presión linda”, dijo el entrenador de la Vinotinto, el argentino Fernando ‘Bocha’ Batista, en una entrevista con ESPN. Venezuela podría firmar su mejor comienzo premundialista. Bajo el mando de César Farías, hoy en Colombia con Águilas Doradas de Río Negro, la Vinotinto sumó ocho puntos en sus primeros cinco cotejos en la clasificatoria hacia Brasil-2014.

La selección venezolana afronta este partido casero en el Estadio Monumental, en Maturín, después de sumar siete puntos en las primeras cuatro fechas premundialistas, igualada con Uruguay y Brasil, escoltando a la campeona mundial Argentina, que lidera con pleno de 12 unidades.

Ecuador llega con cuatro puntos, con idéntico récord que su rival, pero arrastrando una sanción por la inclusión indebida de Byron Castillo en la eliminatoria a Qatar 2022. Con la expansión de la Copa del Mundo a 48 países, Sudamérica tiene seis plazas directas y un boleto para el repechaje.

Leonardo Campana, compañero de Lionel Messi en el Inter Miami, fue convocado a última hora. Jordy Caicedo y Campana son candidatos a la titularidad en el equipo del español Félix Sánchez Bas. Hay, igual, piezas capaces de generar peligro, como la joven joya Kendry Páez.

¿A qué hora juegan Venezuela vs. Ecuador?

Este partido entre Venezuela vs. Ecuador está programado para el jueves 16 de noviembre desde las 5:00 p.m., según el horario peruano, tanto como en Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 7:00 p.m.; en Venezuela y Bolivia a las 6:00 p.m., en México a las 5:00 p.m., mientras que en España a la 11:00 p.m.

Historial de enfrentamientos de Venezuela vs. Ecuador

En total, desde el primer enfrentamiento en un amistoso en 1938 hasta la actualidad, la Selección se enfrentó 31 veces a la Vintotinto y su saldo de resultados es favorable. Ganó en 15 oportunidades, empató en cinco y perdió 11 veces. Además, en todos esos partidos, hizo 56 goles y recibió 34.

Sacando los enfrentamientos en amistosos y Copas América, Ecuador y Venezuela se midieron 16 veces (ocho en cada país) por Eliminatorias Sudamericanas. Y, en ese caso, el registro sigue siendo muy favorable para La Tri: ganó nueve, empató dos y perdió cinco.

El último partido entre ambas selecciones fue el 11 de noviembre de 2021: el equipo, en ese momento dirigido por Gustavo Alfaro, se impuso 1-0 en el Rodrigo Paz Delgado de Quito. El único gol de ese día lo marcó Piero Hincapié, tras una asistencia de Gonzalo Plata, ausente en las últimas convocatorias de Félix Sánchez Bas.

¿Dónde ver Venezuela vs. Ecuador por Eliminatorias 2026?

El encuentro entre Venezuela vs. Ecuador, programada para el jueves 16 de noviembre en el estadio Monumental de Maturín, será transmitida por la señal de Televen y TVES en territorio venezolano. También se podrá ver en El Canal del Fútbol (ECDF), en la región ecuatoriana. Por Movistar Deportes en Perú. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias de este partidazo.

¿Dónde juegan Venezuela vs. Ecuador?





