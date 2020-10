Tabla de posiciones de las Eliminatorias a Qatar 2022 | Este jueves inicia el largo camino de los 10 elencos sudamericanos hacia el próximo Mundial, que se disputará en Asia. La Selección Peruana tendrá un duro arranque frente a su similar de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, donde espera sumar de a tres, pese a lo complicado de este escenario.

Perú no es el único que debuta hoy en las Clasificatorias. Uruguay recibe este jueves a Chile en el Centenario de Montevideo para arrancar su camino hacia Qatar 2022. El elenco del maestro Tabarez no contará con Edinson Cavani, debido a que -como él mismo confesó- no tiene el ritmo necesario para vestir la celeste.

Argentina buscará adueñarse de los tres puntos en la Bombonera, cuando reciba a Ecuador a partir de las 7:30 p.m. (hora peruana). Para este partido, la AFA decidió embanderar las tribunas visibles para la televisión con frases de aliento para los jugadores de la Albiceleste.

El viernes continúa la jornada de las clasificatorias, con el duelo de Colombia frente a Venezuela con todos sus jugadores, mientras que la ‘Vinotinto’ sufrió las bajas de Junior Moreno, José Martínez y Arquímides Figuera, por “dificultades con los permisos por parte de sus clubes” y otros, según indicó su técnico, José Peseiro a la prensa.

En tanto, Brasil tiene un arranque local frente a Bolivia. Neymar es duda para este compromiso, así como Gabriel Jesús que no estará por lesión. El delantero del Manchester City, de 23 años, disputó la totalidad del encuentro de su club e incluso anotó el último gol en la victoria 1-3 en Wolverhampton.

Tabla de posiciones - Eliminatorias

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Bolivia 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Chile 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Perú 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Venezuela 0 0 0 0 0 0 0 0

Eliminatorias Sudamericanas: ¿Cómo llegan las 10 selecciones para el inicio de torneo?

