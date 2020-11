Argentina vs. Perú EN VIVO | EN DIRECTO | GRATIS | STREAMING se ven las caras este martes en el Estadio Nacional por la cuarta jornada de Eliminatorias a Qatar 2022. El cuadro ‘Albiceleste’ espera quedarse con los tres puntos y recuperarse del empate que le dejó el duelo ante Paraguay; mientras que la bicolor buscará la victoria para sumar su primera victoria.

Fecha, horarios y canales para el Argentina vs. Perú

El duelo por Eliminatorias se llevará a cabo el martes a partir de las 7:30 p.m. en el Estadio Nacional. El duelo será transmitido por las señales de Latina TV y Movistar Deportes en Perú y en las señales de TV Pública y TyC Sports en Argentina. Además, recuerda que en Derpor.com tendrás el minuto a minuto, los goles y todas las incidencias para que no te pierdas ningún detalle.

Perú - 7:30 p.m.

México - 6:30 p.m.

Argentina - 9:30 p.m.

Paraguay - 9:30 p.m.

Colombia - 7:30 p.m.

Ecuador - 7:30 p.m.

Chile - 9:30 p.m.

Uruguay - 9:30 p.m.

Venezuela - 8:30 p.m.

Bolivia - 8:30 p.m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York) - 7:30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles) - 4:30 p.m.

España - 1:30 a.m.

Francia - 1:30 a.m.

Italia - 1:30 a.m.

Panamá - 7:30 p.m.

El técnico de la Selección de Argentina, Lionel Scaloni, hizo público su once titular sin guardar ningún misterio durante la conferencia de prensa que brindó este lunes. El técnico aseguró que en la portería volverá a estar presente Franco Armani y en la línea defensiva se pararán Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico. La volante estará conformada por Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso. Finalmente, el ataque será liderado por Lionel Messi, Nico González y Lautaro Martínez.

Después del empate contra Paraguay (1-1) en La Bombonera, el conjunto liderado por Lionel Scaloni continuó con los trabajos físicos, pensando en el Perú vs. Argentina y la noche del lunes aterrizará en Lima para que todos los jugadores estén listos de cara al duelo ante Perú.

Por otro lado, Lionel Messi espera su mala racha en el Perú vs. Argentina, ya que hasta el momento no ha podido anotarle ni un solo gol a la Selección Peruana en toda su carrera como futbolista. Por tal motivo el jugador intentará con todas las fuerzas anotar este martes y aportar un granito de arena para que su equipo consiga el triunfo.

Mientras tanto, el técnico de la Selección Peruana brindó una conferencia de prensa y se refirió al enfrentamiento ante Argentina, aseguró que a pesar de haber acumulado solo un punto hasta el momento, el equipo no saldrá a atacar con todo, sino que se planteará una estrategia de acuerdo al rival.

“Hay que trabajar este partido, no solamente salir y atacar. No veo que Argentina esté mal, está bien posicionado, si bien el próximo partido no ganó, fue un buen planteamiento de Paraguay que les costó. Van a trabajar para ganarlo pero tener un solo punto nos obligue a salir”, señaló el técnico.

En la misma conferencia, Gareca habló sobre la posible titularidad de Gianluca Lapadula quien acumuló algunos minutos en el choque ante Chile, cuando entró al partido para reemplazar a Raúl Ruidíaz. “Todavía no he resuelto el tema, pero tiene chances como también las tiene Raúl”, señaló.

Argentina vs. Perú: ubicación del estadio

