¡En casa! Una de las figuras más importantes que tuvo Universitario de Deportes la temporada 2023 fue Piero Quispe. El volante nacional fue clave en el éxito de la campaña de los cremas, quienes consiguieron el título nacional, tras vencer a Alianza Lima en la final de la Liga 1. Su buen desempeño le permitió ser visto en el extranjero y solicitado por Pumas UNAM, club mexicano donde viene jugado como titular habitual en la Liga MX, sumando importantes actuaciones. Gracias a ello y a su buen pie fue tomado en cuenta por Jorge Fossati para formar parte de la Selección Peruana, para los amistosos de este mes.

Si bien el futbolista no jugó el primer partido amistoso ante Nicaragua, se espera que pueda sumar minutos para el segundo compromiso ante República Dominicana, en especial, si el partido se desarrollará en el Monumental. Precisamente, teniendo en cuenta que el duelo de este martes será en el recinto crema, la delegación bicolor tuvo su última práctica allí, para así definir el once el último lunes.

Entre los más emocionados por volver fue Quispe, quien luego de su pase al cuadro mexicano, no volvió a pisar el gramado del Monumental. Por eso, su llegada tenía que quedar retratada en una de sus historias de Instagram, incluso, el propio club grabó un video con el jugador para el canal de WhatsApp, donde mandó saludos a todos los hinchas merengues.

Otro de los que se emocionó al volver al recinto de Ate fue el propio Fossati. El estratega ‘charrúa’ aseguró que no es la primera vez que vuelve este año, ya que lo hace cuando va a observar partidos de la Liga 1; sin embargo, el que se vaya a dar un partido con la Selección Peruana que le permita estar de nuevo en el banquillo sí le genera cierta nostalgia.

“El venir al Monumental es uff… Ya tenía la experiencia, cuando vengo a ver los partidos del torneo local. Cuando voy arriba, soy el DT de la selección y acá hay otros profesionales trabajando. No me doy lugares que no me correspondan y trato de que la emoción deje lugar a la razón y pueda tomar las mejores decisiones. Pero, sin duda, es una sensación muy bonita volver al Monumental”, dijo en conferencia.

Luego del triunfo por 2-0 sobre Nicaragua (con goles de Joao Grimaldo y Gianluca Lapadula), la Selección Peruana volverá a tener actividad esta semana cuando reciba a República Dominicana por un nuevo compromiso amistoso internacional. Dicho partido está programado para el martes 26 de marzo desde las 8:30 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

De esta manera, la ‘Blanquirroja’ cerrará momentáneamente sus duelos de preparación hasta la fecha FIFA de junio, donde enfrentará a dos rivales aún por conocer. En total serán cuatro los partidos que sumará Jorge Fossati al mando de la ‘Bicolor’, previo a su estreno oficial en la Copa América de Estados Unidos. En este certamen integramos el Grupo A junto a Argentina, Chile y Canadá.





