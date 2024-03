En Alianza Lima saben que se les avecina unos meses difíciles, pues además de intentar recuperar terreno en la Liga 1 Te Apuesto –donde están relegados en la séptima posición del Torneo Apertura 2024–, deberán competir en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Así pues, los ‘blanquiazules’ tendrán que superar a tres complicados rivales en el Grupo A: Fluminense, Cerro Porteño y Colo Colo. Evidentemente, la tarea de Alejandro Restrepo será titánica, sobre todo por los cuestionamientos que le han caído a su equipo por su mal rendimiento.

Así pues, a propósito de este desafío internacional, una de las figuras de Colo Colo dejó una breves palabras para los ‘Íntimos’: Arturo Vidal. El experimentado mediocampista, que volvió al fútbol chileno después de 17 años jugando en el extranjero, analizó el grupo que le tocó al ‘Cacique’ y cuando le tocó hablar de Alianza Lima, lo consideró el mejor club del Perú.

“Quedamos conformes. En la Libertadores todos los equipos son fuertes. Nos tocó un grupo muy parejo con los mejores de cada país. Nos tocó Cerro, el mejor de Paraguay; Alianza, el mejor de Perú; y Fluminense, el vigente campeón de la Copa Libertadores. Es algo maravilloso, qué mejor momento para hacer algo lindo frente a los mejores”, sostuvo en una entrevista con TVN.

Según el calendario de la Copa Libertadores, ambos conjuntos se verán las caras en dos oportunidades: la primera el 23 de abril en el Estadio Monumental David Arellano en Santiago (7:30 p.m.), y la segunda el 15 de mayo en el Estadio Nacional en Lima (7:00 p.m.). Ya que el grupo tiene a Fluminense como el claro favorito pada clasificar como líder, estos partidos serán decisivos para Alianza Lima.

Los ‘blanquiazules’ no la están pasando nada bien en el campeonato local y eso se ve reflejado en ubicación en la tabla de posiciones: tras ocho compromisos disputados se ubican en la séptima casilla con 12 puntos, registrando cuatro triunfos y cuatro derrotas, además de 14 goles a favor y 10 en contra. Evidentemente muchas cosas no están funcionando en la idea de juego de Restrepo, por lo que están obligados a corregir esos errores lo más pronto posible para no llegar mermados a la Copa.

Alianza Lima y Colo Colo ya se han enfrentado recientemente por la Libertadores, cuando compartieron el Grupo F en la edición del 2022. En la ida, el equipo que por entonces era dirigido por Carlos Bustos cayó por 2-1: Juan Martín Lucero y Esteban Pavez anotaron para los chilenos, mientras Édgar Benítez puso el descuento. En la vuelta la historia terminó 1-1, con un nuevo tanto de Lucero para abrir la cuenta, y la respuesta de Wilmer Aguirre para decretar tablas en el marcador.

¿Qué se le viene a Alianza Lima?

Luego de su último triunfo por 1-0 sobre Blooming, Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana cuando reciba a Los Chankas por la novena jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el jueves 28 de marzo desde las 8:00 p.m., se disputará en el Estadio Nacional y será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping, demás de su versión de streaming vía Liga 1 Play.

En cuanto a la Copa Libertadores, los ‘Íntimos’ quedaron ubicados en el Grupo A junto a Fluminense, Cerro Porteño y Colo Colo. Precisamente en su debut enfrentarán al ‘Flu’ –vigente campeón de la Liberadores y la Recopa Sudamericana–, en el encuentro pactado para el miércoles 4 de abril desde las 7:30 p.m., que tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva y será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica por la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de su versión de streaming a través de Star Plus.





