Este viernes, Perú vs. Corea del Sur se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO vía América TV, ATV y Movistar Deportes en un partidazo de pronóstico reservado que servirá como nuevo examen para los dirigidos por el profesor Juan Reynoso, quienes tienen en la mira su debut por Eliminatorias sudamericanas contra Paraguay, en septiembre próximo. El ‘Ajedrecista’ no podrá contar con Gianluca Lapadula para este compromiso, pero tiene la gran noticia del regreso de Paolo Guerrero, por lo que se espera que el cuadro nacional no salga a especular al gramado de juego del Aiad Busan Stadium.

Selección peruana: El once que probó Juan Reynoso de cara al amistoso con Corea del Sur

Perú vs. Corea del Sur: probables alineaciones