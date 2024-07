La primera fecha del Torneo Clausura 2024 enfrentó a ADT y Sporting Cristal en el estadio Unión de Tarma. El partido estuvo lleno de emociones y resultó en una victoria contundente para los locales, mientras que el cuadro rimense mostró una versión deslucida en la altura. En este escenario, Víctor Cedrón (30 años) se destacó al anotar un doblete en el triunfo 3-1 de su equipo. Tras el encuentro, el volante ofensivo habló sobre su momento actual en la escuadra de la ‘Perla de los Andes’ y también se refirió a su aspiración de formar parte de la Selección Peruana, enviando un mensaje a Jorge Fossati y su cuerpo técnico.

En declaraciones con el programa L1MAX del canal Liga 1 MAX, tras el compromiso, Cedrón comenzó destacando que, de los dos goles que le anotó al conjunto rimense, el que más le gustó fue el que logró de tiro libre (en el 2-1). No obstante, subrayó que, más allá de sus tantos, valora el esfuerzo colectivo y que su contribución personal ha sido una constante a lo largo de la temporada.

“Me quedo con el gol del tiro libre. El equipo hizo un buen trabajo y gracias a Dios se me dieron los goles a mí. Vengo trabajando bien durante los 6, 7 meses que van del año, creo que vengo bien, así que me siento supertranquilo y sobre todo que el equipo gano”, manifestó Vican.

Posteriormente, el futbolista habló sobre su situación actual en ADT, mencionando que tanto él como el club se sienten muy cómodos, lo cual motivó su decisión de renovar el contrato. Afirmó que seguirá esforzándose para generar más oportunidades y destacó que su buen desempeño se debe, en gran medida, a la confianza que ha recibido desde el banquillo, en su momento con Carlos Desio y ahora con Wilmar Valencia.

Finalmente, Víctor se refirió a la Selección Peruana y la próxima convocatoria de Jorge Fossati para septiembre, mes en el que Perú se enfrentará a Colombia el día 5 en Lima y a Ecuador, el 10 como visitante. El jugador expresó que siente que debería haber sido convocado en la última nómina (para la Copa América 2024); sin embargo, aseguró que continuará trabajando para ganarse un lugar en la Bicolor.

“Uno siempre quiere estar y voy a trabajar para eso. Creo que por ahí, como lo dije, merecía estar por los números que hice, pero no se trata de eso. Vamos a ver lo que pasa de aquí a septiembre, y que elijan los que tengan que elegir, pero que sea real, nada más, eso es lo único que se pide como jugador de futbol. Es un sueño estar en la seleccion mayor y poder jugar, para cualquiera”, concluyó.





ADT: lo que se viene

Luego de la fecha 1 del Torneo Clausura, ADT mantienen su actividad en el plano local. El cuadro tarmeño buscará una victoria en condición de visita ante Cienciano, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco. Este partido será el domingo 21 de julio desde las 6:00 p.m. (hora peruana).

Lo que viene para la Selección Peruana

Con el 2-0 en contra ante Argentina, la Selección Peruana consumó su eliminación en la Copa América en fase de grupos, la primera desde 1995, y ahora tendrá que concentrarse en el reinicio de las Eliminatorias al Mundial 2026. Ojo, en el mes de septiembre, nos mediremos ante Colombia y Ecuador, en Lima y en Quito, respectivamente. La programación está por confirmarse por la Conmebol.

En esa línea, el equipo dirigido por Jorge Fossati tiene la misión de salir del fondo de la tabla de posiciones. Tras seis jornadas disputadas, la ‘Bicolor’ se encuentra en el décimo puesto con solo dos puntos de 18 posibles, tras empatar dos partidos (Paraguay y Venezuela) y perder en otros cuatro (Brasil, Chile, Bolivia y Argentina).

Calendario de Perú en las Eliminatorias 2026

Setiembre 2024

Fecha 7: Perú vs. Colombia (5 de septiembre)

Fecha 8: Ecuador vs. Perú (10 de septiembre)

Octubre 2024

Fecha 9: Perú vs. Uruguay

Fecha 10: Brasil vs. Perú

Noviembre 2024

Fecha 11: Perú vs. Chile

Fecha 12: Argentina vs. Perú

Marzo 2025

Fecha 13: Perú vs. Bolivia

Fecha 14: Venezuela vs. Perú

Junio 2025

Fecha 15: Colombia vs. Perú

Fecha 16: Perú vs. Ecuador

Setiembre 2025

Fecha 17: Uruguay vs. Perú

Fecha 18: Perú vs. Paraguay

Perú fue eliminado en la fase de gripos de la Copa América 2024. (Foto: Selección Peruana)





