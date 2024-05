Yoshimar Yotún sufrió una lesión en la derrota de Sporting Cristal ante César Vallejo y no solo los hinchas ‘celestes’ están preocupados, sino también los de la Selección Peruana. Y es que el mediocampista es importante en el esquema de la ‘Bicolor’ y se espera contar con él en la Copa América de Estados Unidos. El técnico de la ‘Blanquirroja’, Jorge Fossati, no fue ajeno al tema y reveló que se comunicó con el jugador y que confía en que podrá recuperarse y volver a las canchas antes de lo esperado.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, el club ‘rímense’ destacó que ‘Yoshi’ tiene un “compromiso ligamentario en la rodilla”. Mientras se esperan más noticias por parte de Sporting Cristal, el DT uruguayo sostuvo que tuvo comunicación con el futbolista, pero evitó profundizar sobre la lesión que sufrió en el Estadio Mansiche de Trujillo.

“Conociéndolo a Yoshimar, como lo conozco, él va a poner todo de sí, con la ayuda de los médicos, especialmente con la ayuda de Dios va estar nuevamente en las canchas”, le dijo el exentrenador de Universitario de Deportes al medio América Deportes. Aunque todavía no es de conocimiento público el grado de lesión con exactitud, el estratega tiene esperanza en que no es nada grave.

“Nos hemos mandando mensajes. No creo que todavía sea el momento, para hacer otra cosa que no sea alentarlo. Poner toda nuestra energía, rezar para que sea lo más leve posible esta lesión”, agregó el ‘charrúa’ de 71 años. Cabe mencionar que, por ahora, la presencia del mediocampista en la Copa América no es certera. Recordemos que el torneo se juega entre el 20 de junio y el 14 de julio.

Finalmente, no dudó en destacar lo fundamental que es Yotún en la ‘Bicolor’. “Es un jugador de enorme importancia para la selección. Pero, bueno Dios sabe por qué hace las cosas y esto no se termina acá”, concluyó. ‘Yoshi’ ha disputado los primeros seis partidos de la ‘Blanquirroja’ en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

¿Cuál es el grupo de Perú en la Copa América?

Luego del sorteo realizado en Miami, la Selección Peruana quedó ubicada en el Grupo A junto a las selecciones de Argentina, Chile y Canadá. El conjunto canadiense fue el último en clasificar, tras vencer por 2-0 a Trinidad y Tobago por el Repechaje de la Nations League CONCACAF. El debut de la ‘Blanquirroja’ será ante la ‘Roja’ de Ricardo Gareca. A continuación, te dejamos el fixture del Grupo A.





Fixture del Grupo A en la Copa América 2024

Fecha 1

Argentina vs. Canadá / 20 de junio en Atlanta

Perú vs. Chile / 21 de junio en Texas

Fecha 2

Chile vs. Argentina / 25 de junio en Nueva Jersey

Perú vs. Canadá / 25 de junio en Kansas

Fecha 3

Argentina vs. Perú / 29 de junio en Miami

/ 29 de junio en Miami Canadá vs. Chile / 29 de junio en Florida





