Sergio Ibarra pronosticó un Mundial con pocas posibilidades para Lionel Messi y Argentina

Sergio Ibarra sufrió con cada gol que recibía la Argentina en Madrid. El goleador histórico del Fútbol Peruano siguió de cerca el partido de la albiceleste con España y, tras el 6-1 en contra, concluyó que Rusia 2018 será una verdadera odisea para los 'ches'.

El argentino nacionalizado peruano que en este 2018 dirigirá a Cienciano, utilizó su cuenta oficial de Twitter para comentar la pobre actuación argentina ante España.

"Pobre Lionel Messi lo que le espera con el equipo que le esta poniendo Sampaoli, si es este se le viene la noche a la Argentina. No hay otra papá", escribió el popular 'checho'.

Como el 'Checho' Ibarra, los críticos en Twitter no tardaron en aparecer en las redes sociales tras la enorme paliza que se 'comieron' los 'albiceleste'. Claro, no contaron con Lionel Messi, pero igual no hay justificación para perder por 6-1.

Argentina tendrá que mejorar mucho de ahora en adelante si quiere hacerle frente a su grupo Mundialista en donde se encuentran Croacia, Nigeria e Islandia. Aunque claro, para el 'Checho' tiene muy pocas posibilidades.

