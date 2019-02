¿Carlos Lobatón realmente influyó en la salida de Alexis Mendoza de Sporting Cristal?

Tras la salida de Alexis Mendoza deSporting Cristal , mucho se especuló sobre la influencia que algunos jugadores habrían tenido sobre el presidente del club celeste, Carlos Benavides, para pedir la salida del DT colombiano. Sin embargo, Carlos Lobatón se encargó de desmentir dicha versión.

"No es verdad que nosotros nos acercamos al presidente Benavides para decir que el técnico no trabaja bien. No sabíamos de los papeles que le faltaba a un integrante del comando técnico", comentó el capitán de Sporting Cristal a Exitosa Deportes.

Carlos Lobatón también indicó que Alexis Mendoza manejaba otro estilo de juego y su forma de entrenar era muy particular: "El profesor sí trabajaba, sus entrenamientos eran distintos a la forma de cómo trabajábamos con técnico de otros países. Él entrenaba sobre el fútbol que hacía en lo táctico, en el once contra once y hacía las correcciones dentro del partido", detalló Carlos Lobatón.

Por el momento, los jugadores de Sporting Cristal entrenan con normalidad. Carlos Lobatón espera que se pueda concretar la contratación del nuevo comando técnico, ya que el campeonato peruano está a la vuelta de la esquina.

"Estamos trabajando ahora sin comando técnico, esperando a que llegue uno lo más pronto posible. Seguimos entrenando físicamente y tácticamente, pero de nada nos sirve que nos agarre el campeonato no preparados. Esperamos que el técnico que llegue tenga la tranquilidad y pueda tener el trabajo necesario para poder salir de esto", expresó Lobatón.