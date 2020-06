Sporting Cristal no arrancó bien el año. En los primeros meses del año tuvo que cambiar de entrenador. Manuel Barreto dejó el buzo celeste y en su reemplazo llegó un hombre de la casa, Roberto Mosquera. Entrenador plenamente identificado con el elenco bajopontino. A pesar de que no tuvo mucho tiempo para trabajar - de forma física- con su nuevo plantel, el estratega ha puesto en práctica toda su experiencia para transformar la mentalidad del equipo celeste.

Su trabajo ha tomado énfasis en los valores más jóvenes del plantel como Kevin Sandoval. El ex jugador de Ayacucho FC destacó la importancia que viene teniendo el estratega celeste a partir de la comunicación. “Habla mucho con cada uno de nosotros. Siempre nos aconseja, más a los jóvenes porque sabe que somos el futuro. Estamos muy convencidos de que podemos campeonar a fin de año”, sostuvo en una entrevista brindada para las redes sociales del club celeste.

Por otro lado, también aclaró un tema que lo había tenido un poco distanciado de la hinchada rimense, afirmando el gran cariño y respeto que tiene por la institución bajopontino, negando así un supuesto hinchaje que lo involucraba con Alianza Lima.

“Eso salió cuando estaba en Ayacucho FC y jugamos contra la 'U'. Después de ese partido salieron a decir que yo era hincha de Alianza. Cuando llegué a Cristal comenzaron a salir en páginas que yo había dicho eso. También salió una foto en Matute pero no era yo. En realidad, nunca dije que era de Alianza. Desde que llegué al club siempre me trataron bien por eso me considero hincha de Cristal”, añadió.

Sporting Cristal ya trabaja en el reinicio de la Liga 1

Tras recibir el visto bueno, la Liga 1 ya tiene fechas de reinicio de labores, por lo que los clubes deberán poner en marcha sus planes de reincorporación. Sporting Cristal ha seguido de cerca los entrenamientos de sus jugadores, no solo para que estén en buen estado físico, sino también para evitar posibles molestias, tras su retorno de la cuarentena.

Así lo comentó el fisioterapeuta de Sporting Cristal, Fernando Gilardi, quien manifestó la necesidad de ciertas rutinas que han estado cumpliendo los jugadores rimenses, a fin de prevenir lesiones cuando regresen a las prácticas en campo abierto.

