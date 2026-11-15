Sporting Cristal levantó la Copa de la Liga al vencer por 2-0 a Alianza Atlético. (Video: Bicolor+)
Sporting Cristal levantó la Copa de la Liga al vencer por 2-0 a Alianza Atlético. (Video: Bicolor+)

celebró a lo grande en el norte. El plantel celeste desató la alegría tras vencer 2-0 a Alianza Atlético y levantar la . Entre abrazos, festejos y mucha emoción, los jugadores rimenses celebraron un nuevo título para la institución y ahora se preparan para cerrar el año de la mejor manera, con una apasionante definición del Torneo Clausura 2026 junto a Sport Huancayo y Universitario de Deportes.

Sporting Cristal levantó la Copa de la Liga al vencer por 2-0 a Alianza Atlético. (Video: Bicolor+)
Sporting Cristal levantó la Copa de la Liga al vencer por 2-0 a Alianza Atlético. (Video: Bicolor+)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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