Desde el , este lunes 1 de octubre se llevará a cabo el partido entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por la Copa de la Liga, correspondiente al partido de vuelta de las semifinales. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, el evento arrancará a las 15:00 horas. El canal de transmisión será Bicolor+, plataforma que ofrecerá la cobertura del compromiso. Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Sporting Cristal enfrenta a ADT por el partido de ida de las semifinales de la Copa de la Liga. (Video: Sporting Cristal)
Sporting Cristal enfrenta a ADT por el partido de ida de las semifinales de la Copa de la Liga. (Video: Sporting Cristal)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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