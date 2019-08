¡Una genialidad! El golazo de fuera del área de Unión Comercio que dejó sorprendido a Claudio Vivas

Lo dejó 'frío'. Miguel Carranza anotó un golazo de fuera del área para el 'Poderoso del Alto Mayo', el mismo que dejó de una 'pieza' al técnico 'celeste', Clausuio Vivas, en el Sporting Cristal vs. Unión Comercio , por la cuarta jornada del Torneo Clausura, desde el IPD de Mayobamba.

A los 55 minutos del compromiso, el volante ofensivo de Unión Comercio, Miguel Carranza, apostó por un lanzamiento directo frente al arco, pese al número de defensas rimenses en el área. De forma precisa, Carranza disparó desde fuera del área y colocó la pelota entre los palos para el festejo de sus hinchas.

El golazo de fuera el área que dejó sorprendido a Claudio Vivas. (Video: GOLPERU)

► Sporting Cristal vs. Unión Comercio: se enfrentan en Moyobamba por el Torneo Clausura

Sporting Cristal quiere ser campeón del Torneo Clausura y espera seguir sumando victorias para subir en la tabla acumulada. Este encuentro es crucial, no solo para sumar los tres puntos, sino para mantenerse entre los primeros. No obstante, el duelo no será sencillo, pues juegan en cancha ajena y deberán lidiar con la altura.

El próximo encuentro de los rimenses será ante César Vallejo en el estadio Mansiche, este viernes a las 8:00 p.m. Mientras que el cuadro tarapotino deberá viajar a Lima para enfrentar a San Martín, el sábado 31 de agosto en el estadio Miguel Grau a las 11:00 a.m.

Paolo Guerrero envió un mensaje por el inicio de los Juegos Parapanamericanos Lima 2019. (Video: América TV)

► Tabla de posiciones y acumulada: así se mueve mientras se juega la Fecha 4 del Torneo Clausura



► Como Costa y Quevedo: 'Canchita' marcó un gol con Cristal tras ser convocado a la Selección [VIDEO]



► Marcó su primer gol como profesional y sorprendió a Sporting Cristal antes de los 10 minutos [VIDEO]



► ¡Vuelven a la cancha! Los ídolos del Fútbol Peruano que jugarán en la Superliga Fútbol 7