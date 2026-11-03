La Pizarra del DT y el Club Sporting Cristal se unen para llevar a cabo la primera edición del LPDT Room Lima, un evento presencial de carácter teórico que se celebrará el próximo 26 de noviembre en el campus San Isidro de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

El evento reunirá a referentes internacionales y locales de distintas áreas del fútbol profesional para potenciar el perfil de los asistentes a través de herramientas teóricas que respondan a las exigencias actuales de la industria y eleven el análisis del juego.

¿Qué objetivo tiene este encuentro?

El congreso está dirigido a entrenadores, analistas, scouts, preparadores físicos, dirigentes deportivos y comunicadores interesados en profundizar sus conocimientos en análisis, scouting, gestión de datos, metodología de entrenamiento, inteligencia artificial y dirección deportiva.

Durante toda la jornada, los asistentes recibirán masterclasses exclusivas centradas en las tendencias clave del fútbol actual. Además, el evento contará con un espacio de debate y un break de networking para conectar de manera directa con distintos profesionales de la industria.

Al finalizar las actividades, los participantes recibirán un certificado oficial de participación emitido conjuntamente por La Pizarra del DT y Sporting Cristal, válido por 8 horas académicas (disponible en formato físico y digital).

Sporting Cristal y La Pizarra del DT se unen para formar a la élite del fútbol con en el LPDT Room Lima. (Foto: La Pizarra del DT)

Un panel de expertos de primer nivel

Las ponencias estarán a cargo de destacados profesionales de la industria del fútbol a nivel internacional y local, entre los que figuran:

Salvatore Simeone (Director Deportivo en Carabobo FC e Inter de Bogotá).

(Director Deportivo en Carabobo FC e Inter de Bogotá). Oriol Viñas (Director Técnico de la categoría Sub-17 de Sporting Cristal).

(Director Técnico de la categoría Sub-17 de Sporting Cristal). Eduardo Huerta (Director Técnico de la categoría Sub-16 de Sporting Cristal y Coordinador del Área de Desarrollo Individual).

(Director Técnico de la categoría Sub-16 de Sporting Cristal y Coordinador del Área de Desarrollo Individual). Miguel Ángel Espinoza (Analista táctico de Colo-Colo Femenino).

(Analista táctico de Colo-Colo Femenino). Aiderson Abreu (Director general de Deportes Concepción).

(Director general de Deportes Concepción). Carlos Aparicio (Scout con experiencia previa en Alianza Lima)

(Scout con experiencia previa en Alianza Lima) Ernesto Miranda (Entrenador con experiencia en Independiente del Valle, Deportivo Maldonado y Estudiantes de Río Cuarto)

(Entrenador con experiencia en Independiente del Valle, Deportivo Maldonado y Estudiantes de Río Cuarto) Matías Mellano (Director técnico con experiencia en Independiente del Valle, Independiente Rivadavia, Arsenal de Sarandí y Godoy Cruz)

(Director técnico con experiencia en Independiente del Valle, Independiente Rivadavia, Arsenal de Sarandí y Godoy Cruz) Juan Manuel Masse (Responsable del Departamento de Rendimiento en la estructura juvenil de Defensa y Justicia)

(Responsable del Departamento de Rendimiento en la estructura juvenil de Defensa y Justicia) Stalin Santillán (Analista de datos y Scout del Club Universidad Católica de Ecuador)

¿Dónde será el evento y cómo es el proceso de inscripción?

Las actividades se llevarán a cabo en el campus San Isidro de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

El programa tiene un precio de S/ 350 PEN. Asimismo, el aforo está limitado a 100 participantes, por lo que las inscripciones se cerrarán de forma definitiva una vez alcanzada dicha capacidad.

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Sporting Cristal y La Pizarra del DT se unen para formar a la élite del fútbol con en el LPDT Room Lima. (Foto: La Pizarra del DT)