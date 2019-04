Tabla de posiciones del Sudamericano Sub 17: así se encuentra antes del inicio de la fecha 2 del Hexagonal final

En la primera fecha del Hexagonal Final del Sudamericano Sub 17 , la Selección Peruana empató 0-0 frente a Argentina. Ambas selecciones se encuentran con un punto en la tabla de posiciones. Chile es el líder del acumulado con tres unidades, tras vencer a Ecuador.

Este viernes se jugará la segunda fecha del Hexagonal Final. La Selección Peruana Sub 17 se medirá ante Chile en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos desde las 9:10 p.m..El equipo de Carlos Silvestri espera quedarse con los tres puntos en este nuevo 'Clásico del Pacífico' de la categoría.

Paraguay vs. Ecuador abren la segunda jornada del Hexagonal Final del Sudamericano Sub 17 a las 4:30 p.m. Posteriormente a este encuentro, Uruguay vs Argentina se enfrentarán a las 6:50 p.m.

Todos los partidos serán transmitidos por la señal de Movistar Deportes y Latina. Mientras que las incidencias y el minuto a minuto de los duelos los npodrás seguirlos a través de Depor.com.

Así se mueve la tabla de posiciones antes de iniciar la segunda fecha del Hexagonal Final del Sudamericano Sub 17:

Puesto Selección PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Chile 1 1 0 0 1 0 1 3 2 Uruguay 1 0 1 0 2 2 0 1 3 Paraguay 1 0 1 0 2 2 0 1 4 Perú 1 0 1 0 0 0 0 1 5 Argentina 1 0 1 0 0 0 0 1 6 Ecuador 1 0 0 1 0 1 -1 0

