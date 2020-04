Thiago es un niño de 6 años que pertenece a las divisiones menores de Alianza Lima. Como todo chico de su edad que quiere cumplir el sueño de ser futbolista, admira a Paolo Guerrero. Además, Kluiverth Aguilar y Antoine Griezmann son otros de los grandes referentes que tiene.

Lejos de las canchas para evitar el contagio del coronavirus, decidió ambientar un espacio dentro de las cocheras del edificio en el que vive para no alejarse de su objetivo, ser un ganador en el equipo de sus amores y defender la camiseta de la Selección Peruana.

El consejo de Thiago para los pequeños de la casa

A pesar de su corta edad, Thiago ya piensa como un futbolista profesional, animándose a dejar algunos consejos a los niños de su edad, para evitar caer en el sedentarismo.

“Quiero decirle a mis amigos que nunca dejen de entrenar y que no importan los espacios. Además, que no coman muchas golosinas. Hay que tomar leche, fruta y comer muchas verduras. También, debemos dormir temprano para levantarnos temprano y no estar tanto rato con la tablet, celular o en la computadora”, señaló.