Así funciona el proyecto de importación y exportación de con africanos en San Martín

Hablar de un proyecto a largo plazo en un club deportivo es algo a lo que pocos apostarían, no solo porque implica una inversión que podría demorar en retornar, sino también porque, en cuestión de resultados, estos no son inmediatos. No obstante, la directiva de Universidad San Martín ha sabido cómo manejar este proyecto de negocio, al punto que hoy es referente para otros clubes al momento de fichar jugadores africanos y exportarlos.

‘Hay que tener buen ojo’, es cierto, pero también visión y a ello apunta el gerente deportivo de Universidad San Martín, Álvaro Barco. Los últimos años han sido de prueba para demostrar que un club deportivo puede ser autosustentable, si sabe trabajar con sus canteras y apostar por jóvenes promesas extranjeras que, tras una temporada en el fútbol peruano, pueden despegar a mercados atractivos, como el mexicano.

“Este es otro proyecto alternativo. Estamos siempre en la búsqueda de poder contar con jugadores jóvenes que tienen proyección, que tienen posibilidad de ser vendidos la exterior. Tal es el caso de los africanos que jugaron con nosotros el año pasado, que llegaron muy jóvenes y ahora están en México. Tuvimos la oportunidad de vender al centro delantero, que es un excelente jugador. Esto ha ayudado al club económicamente”, sostuvo Álvaro Barco.

¿De qué va el proyecto africano?

“Básicamente este proyecto se basa en las relaciones que tiene el club, en el seguimiento que se le puede dar a estos talentos, ya que muchos inversionistas están interesados en poner en vitrina de primera división a estos jugadores. Son jugadores jóvenes, son jugadores a un costo cómodo, pero con un hambre futbolístico de progresar en su vida”, afirmó Barco.

Koffi Dakoi fue uno de los jóvenes talentos que trajo San Martín. (Foto: Prensa San Martín) Koffi Dakoi fue uno de los jóvenes talentos que trajo San Martín. (Foto: Prensa San Martín)

Todo inicia con una llamada al otro lado del mundo. El exjugador australiano y ahora agente deportivo, Vlado Bozinovski, es el primer contacto con el club. Una llamada suya inicia todo un trabajo de seguimiento que culmina en un viaje a Francia para ver in situ el talento de estas jóvenes promesas africanas.

La primera parada es el campeonato internacional llamado ‘Esperanzas de Toulon’, que se realiza todos los años en la ciudad francesa de Tolón y donde 12 naciones compiten para demostrar el talento que poseen sus jóvenes promesas a importantes representantes del balompié. Sunday Afolabi, el mediocampista nigeriano que fichó San Martín para esta temporada, destacó en este campeonato.

Con este vistazo, el club ‘santo’ pone en marcha su plan. Evaluar, contactar y finalmente llegar a un acuerdo con el representante de los jugadores, que suelen ser jóvenes promesas de Costa de Marfil y Nigeria, para así firmar por San Martín por un periodo razonable. Ello permite que los deportistas se consoliden y exhiban sus habilidades en el mercado sudamericano para, después, ser ofrecidos a clubes del continente.

Rentabilizar para volverse un club autosustentable

La consigna de los ‘santos’ es traer jugadores con proyección a venta en el extranjero, a fin de generar ganancias que permitan crecer al club. “De aquí en adelante, muy difícil que podamos traer jugadores recorridos que pueden dar resultados en cancha, pero que no tienen un valor de reventa. Nosotros queremos a jugadores jóvenes con los que se pueda tener proyecto de negocio (en el buen sentido de la palabra), que también sean buenos jugadores”, sostuvo Álvaro Barco.

Sunday Afolabi es el nuevo jale africano de los 'santos' para esta temporada. (Foto: Prensa San Martín) Sunday Afolabi es el nuevo jale africano de los 'santos' para esta temporada. (Foto: Prensa San Martín)

La filosofía de trabajo es clara. Se trata de una labor que perdure en el tiempo, con jugadores que demuestren en cancha lo aprendido con San Martín, a fin de asegurar el retorno de la inversión para nuevamente reinvertir en nuevas promesas futbolísticas, sean peruanas o africanas. “No solo buscamos hacer un buen campeonato, sino también tener la posibilidad de promocionar jóvenes que se puedan consolidar en Primera y, finalmente, tener la opción de venderlos”, acotó Barco.

A manera de hacer cuentas, Álvaro comentó que no solo buscan posicionarse en la primera división, sino que el club se consolide en el tiempo y sea autosustentable. “El año pasado vendimos a Aké Loba, también a Duarte, si bien no son cifras millonarias, pero para nuestro club marcan diferencia y que le van a dar sostenimiento al club. No es que tengamos la billetera abierta, sino que buscamos que el club pueda sostenerse por sí solo y que el proyecto sea viable para toda la vida”, finalizó.

