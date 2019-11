Tras caer por 3 a 0 ante Deportivo Municipal, Universitario de Deportes sabe que en el este último tramo del Torneo Clausura, ya no hay margen de error. Los ‘cremas’ necesitan ganar si no quieren perder la posibilidad de continuar luchando por el campeonato nacional. Sobre todo cuando se encuentran 2 puntos debajo de su máximo rival, Alianza Lima, que tiene 28 puntos.

Sin embargo, no todo se ve tan mal en el panorama ‘crema’. Henry Vaca no se perderá ningún partido tras la postergación de los amistosos de la Selección Boliviana con Panamá y Chile. Tras la suspensión de estos encuentros, el delantero boliviano no sería baja para la fecha 16 ante UTC de Cajamarca.

El delantero de 21 años volvió a sumar minutos con Universitario de Deportes en el partido ante Deportivo Municipal, entró a los 71′ reemplazando a Paulo De La Cruz.

Hasta el momento, Henry Vaca viene sumando 182 minutos con la camiseta ‘crema'. Es importante destacar que sus ingresos han sido durante el segundo tiempo. Solamente ante Sport Huancayo jugó todo el primer tiempo.

Universitario de Deportes se enfrentará a Ayacucho FC este sábado a las 8:00 pm en el Estadio Monumental. El partido será transmitido por GOLPERÚ y como siempre podrás encontrar todas las incidencias en Depor.com.

Selección peruana

► Y si la dejaron pasar …

► Sporting Cristal con cinco bajas para enfrentar a Melgar en Arequipa

► Del colegio a la cancha: los jugadores que debutaron en el Fútbol Peruano antes de llegar a la mayoría de edad

► Diego Rebagliati: “Osorio es el único '9′ del plantel, prefiero que juegue él a cualquier otro” [VIDEO]