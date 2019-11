Para todos los gustos. Tienes Premier League, Liga 1, La Liga, Champions, Súper Liga de Argentina, etc. y obviamente la ‘pelotita’ peruana. ‘Científicos’ y ‘filósofos’ se loquearon el fin de semana ‘tuiteando’ en busca de likes y analizando desde sus ‘compus’: táctica, movimientos y libros de fútbol. Maravilloso, ¿verdad?



Sin dudas, lo mejor de la fecha estuvo en nuestro torneo. Alianza, la ‘U’ y Cristal siguen sin decidir entre si quieren despegar, prenderse en la punta o terminar el año en cero. Las chances que dejaron pasar tal vez ya no las tengan en las tres fechas que se nos vienen.



En Matute, el empate ante Alianza Universidad los dejó enojados. Pablo Bengoechea –sorry otra vez, ‘Profesor’-, no lo podía creer. Sin embargo, tras las derrotas de cremas y celestes las cosas se calmaron un poco y las caras cambiaron pensando en el partido que afrontarán en Juliaca. El uruguayo apunta a lo anímico de sus jugadores para la recta final del Clausura. La tiene clara.



El ‘Indio’ Comizzo tropezó mal ante Municipal. De tener una defensa cerrada y segura, en un partido le hicieron tres goles y la muralla José Carvallo dejó algunas dudas. A favor del argentino, puedo decir que no cuenta con un gran plantel. Igual, antes de firmar su contrato, él lo sabía.



Lo de Manuel Barreto parece que ya cansó al hincha. En el Gallardo se escucharon silbidos y los celestes quieren que su equipo tenga una idea de juego definida. Muchachos, a veces con hablar bonito no alcanza. O en todo caso con goles y triunfos, se entenderá mejor lo que se busca. El fútbol es de resultados y lo dijo un tal Marcelo Gallardo. No es ciencia.



Mientras, desde su palco, Roberto Mosquera de Binacional chequea a su eventual rival. El ‘profe’ ‘despertó’ a su equipo y con la base que dejó Javier Arce espera sumar una estrella más en su CV. Así y mientras los ‘loquitos’ miran otro fútbol, todo hace indicar, que nuestro rico torneo se decidirá en la última fecha.

Ah y ‘porsiaca’, la Liga 2 se ha jugado todo el año. No solo esta semana que Cienciano apunta a campeón. Gracias. Bendiciones.



► Jadon Sancho escapa del Dortmund: Barcelona y Real Madrid vaciarán la caja fuerte para ficharlo en 2020



► Dale 'Allegri' a mi corazón: sitúan al DT italiano como posible reemplazo de Valverde en el Barça



► “No intentes hacer magia": la última charla de Kovac en la que ridiculizó a los jugadores del Bayern, según 'Bild'



► Nunca antes visto esta temporada: Barcelona estrena tridente ante Slavia Praga en la Champions