Luego de la buena victoria por 3-1 ante Binacional en Juliaca, Jean Ferrari volvió con el plantel de Universitario de Deportes a Lima pensando en el próximo reto, que será ante Barcelona de Ecuador por Copa Libertadores el próximo martes 22. De todos modos, el administrador crema se dio tiempo para dar detalles sobre la elección del nuevo entrenador, para continuar el trabajo de Fabián Bustos, presentado en Olimpia de Paraguay.

“Yo calculo que entre mañana o pasado ya debemos estar cerrando este tema”, declaró Ferrari con respecto a la pregunta de cuándo será anunciado el nuevo técnico de la ‘U’. Jorge Fossati, entrenador campeón con el cuadro crema en 2023, toma la delantera.

“Las conversaciones y negociaciones con Jorge Fossati avanzaron muchísimo en las últimas horas. Va bien y podría cerrarse pronto. Muchos argumentos a favor del DT uruguayo”, posteó el periodista Gustavo Peralta en su cuenta de ‘X’.

El comunicador Wilmer Robles, por su parte, también publicó al respecto: "En Universitario esperan post partido ante Barcelona, en Guayaquil, oficializar a su nuevo DT. Jorge Fossati lidera la competencia por volver a Universitario. Entre hoy o mañana se debe definir, ya lo adelantó Jean Ferrari. A esperar, que todo es cambiante".

Por otro lado, Jean Ferrari felicitó el trabajo de la dupla técnica interina ante Binacional. “Muchos no creían en (Manuel) Barreto ni en Piero (Alva), pero aquí estamos celebrando triunfos. No nos apresuramos en la búsqueda del DT, hay fastidio, por gente negativa, tóxica e intereses, cuando la ‘U’ estaba quebrada no los vi”, declaró el exjugador.

Manuel Barreto y Piero Alva seguirán a la cabeza de los trabajos de Universitario de Deportes de cara al partido por Copa Libertadores, y se espera que luego se haga cargo del equipo el nuevo entrenador, así Barreto retoma sus labores en la dirección deportiva y Alva en la reserva del club.

Jorge Fossati es el primer candidato para dirigir a Universitario de Deportes.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 3-1 a Binacional, Universitario volverá a tener la próxima semana cuando visite a Barcelona SC, por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Dicho compromiso está programado para el martes 22 de abril desde las 9:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Ecuador.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

