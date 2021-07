La lluvia no deja de caer en el barrio de Belén en Iquitos. Aún así, y a pesar de la mala señal, en la cuadra 9 de la avenida Participación -en la urbanización Río Mar- la familia de Sabrina Ramírez hace hasta lo imposible para conectarse a Movistar Play y ver la Liga Femenina, torneo del cual hoy la delantera de Universitario es una de las máximas anotadoras. Y es en ese momento, cuando el balón empieza a rodar y los reflectores se encienden, que la lluvia se detiene, la conexión mejora, y Sabrina, desde el estadio San Marcos, hace que cada momento valga la pena.

Ya pasaron tres años desde que Sabrina decidió venir a Lima para jugar por Universitario. Dejar a su familia no fue fácil. Asumir el reto, tampoco. Sin embargo, sus ganas por apoyar a sus seres queridos, y su ilusión por sobresalir en lo que más le gusta -jugar fútbol- hizo que coja sus maletas y vuele directo a Ate.

“Yo estaba jugando por el club Juan Velasco Alvarado cuando el señor Ricardo Febres, que en aquel entonces trabajaba en Universitario, me llamó y me dio la propuesta. Estaba tan feliz que solo atiné a decirle que sí. Él me dijo que iba a lograr lo que me proponga porque tenía talento. Es cierto que al inicio tuve miedo, mi familia también, pero hoy se sienten muy orgullosos. Sobre todo mi papá que es de la ‘U”, cuenta Sabrina.

Y si bien el camino no ha sido sencillo, Sabrina se encargó de escribir buenos momentos en su hoja de vida. Fue campeona nacional en el 2019 con Universitario de Deportes, disputó la última edición de la Copa Libertadores, y hoy, tras un año de para, inició el torneo local de la mejor manera: siete goles en cuatro fechas. Con este registro no solo se ubica como la segunda mayor anotadora crema -detrás de Milena Tomayconsa, con ocho ‘pepas’- sino como una de las referentes del equipo y mejores futbolistas del campeonato.

“Todavía no me siento una líder. Pero creo que poco a poco me he ido ganando al entrenador y a las compañeras. Y si bien es cierto que hay algunas que me toman como ejemplo, creo que es por mi edad (27 años) y por mi gran recorrido en Iquitos. Todavía tengo mucho que aprender”, dice la ‘7’.

Sabrina Ramírez encontró el balón en el área y no perdonó para anotar el 2-0 de @FutFemeninoU. ⚽️#LigaFemeninaxMDeportes



También por Movistar Play ▶️ https://t.co/0QaBBNQcVV pic.twitter.com/XOq5VNzuSl — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) July 3, 2021

Copa Libertadores: la revancha

“Fue una liberación muy grande, buscamos anotar como sea en ese partido, creímos que podíamos ganarlo. No se pudo, pero logramos desfogar”, recuerda Sabrina Ramírez sobre aquella noche del 11 de marzo, donde Universitario de Deportes, gracias a Xioczana Canales, logró sumar su primer gol -y único punto- en la Copa Libertadores 2020, ante El Nacional de Ecuador.

Y si bien luego de ese partido el elenco crema fue eliminado -tras quedar tercero del grupo A- ese gol llevaba detrás una serie de obstáculos que las chicas tuvieron que afrontar: no habían podido entrenar durante casi un año por la pandemia, y cuando todo parecía haberse solucionado, una nueva cuarentena las volvió a golpear: “Hemos recibido muchas críticas, pero hemos tenido el valor de sacar cara. Un mes entrenando no significa que vas a tener resultados positivos. No hemos tenido partidos de práctica, hemos ido de frente a participar”.

Aún así, para Sabrina Ramírez, la experiencia fue enriquecedora al margen de los resultados ante equipos con mayor tiempo de preparación y presupuesto. Por ello este año irá por su revancha. “Nos ha servido mucho ver el nivel cómo están los equipos afuera. Nos ha servido para seguir mejorando tácticamente. Ahora el objetivo es campeonar para poder tener nuestra revancha en la Copa”, aseguró.

El objetivo para esta temporada

“Antes de salir al campo, siempre todas rezamos. Tenemos mucha fe. Y la verdad es que nos ayuda”, cuenta ‘Sabri’, quien también tiene como ley principal el trabajo en equipo, algo que la ‘U’ tiene de sobra. El elenco crema sigue siendo el mismo desde hace dos años, y las nuevas incorporaciones, como Milena Tomayconsa, Fabiola Herrera y Naomi Martinez, se integraron de la mejor manera.

Por ello, en esta temporada la ‘U’ apunta alto. Eso sí, a pesar de que son las favoritas para muchos, ellas tienen por delante siempre la humildad. “Alianza Lima se ha reforzado muy bien ofensivamente, pero no es el único. También está Mannucci, Vallejo, Cristal. Todos los equipos están mejorando cada fecha y para ello tenemos que estar preparadas. No estamos con el ‘chip’ de ganadoras, tenemos que pensar en cada partido”, aseguró.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR