Universitario de deportes: 10 cosas que no sabes de Roberto Siucho

Roberto Siucho jugará en el Guangzhou Evergrande de China. El jugador de Universitario de Deportes viajó dispuesto a triunfar en su nuevo equipo. Aquí te dejamos 10 cosas que no sabes de él.

1. Antes de pasar a Universitario de Deportes, jugaba en la categoría 96 del América de Cochahuayco y era el jugador más destacado. Tuvo la oportunidad de jugar en el 2010 para el equipo limeño, cuando lo dirigía Jorge Ágapo Gonzales. Ya en el 2011 volvió a su respectiva categoría, categoría 97, en las canteras de Universitario de Deportes.

2. Es fanático de los autos.

3. Debutó a los 16 años en la primera división de Perú. Ángel Comizzo lo hizo debutar el 14 de julio de 2013.

4. Ha disputado dos Copa Libertadores y dos Copa Sudamericana a sus 21 años. Roberto Siucho fue parte de dos Copa Libertadores en el 2015 y 2018, y dos Copa Sudamericanas en el 2915 y 2016. Ambos torneos internacionales con Universitario de Deportes.

5. Es aficionado a las artes marciales. Muy aparte de su pasión por el fútbol, Roberto Siucho es simpatizante de los deportes de defensa.

6. ´Toto´ es el apodo que tiene y así lo llaman en casa. El extremo peruano siempre se ha mostrado unido a su familia y lo demuestra en sus redes sociales. Los apodos entre ellos es el toque que los caracteriza.

7. Fue goleador de la Selección Peruana en el Sudamericano Sub 17 de Ecuador 2017. Roberto Siucho generó 2 goles en 3 partidos jugados.

8. Fue elegido como ´Mejor Jugador´ Sub-23 en el 2017. La ADFP reconoció y premió a Roberto Siucho. Jugó 34 partidos y sumó 2109 minutos en la bolsa de minutos con Universitario de Deportes.

9. Ha sido parte de las Selecciones Sub 17, Sub 18, Sub 20 y Selección Mayor de Perú. Fue una sorpresa cuando Ricardo Gareca decidió incluirlo en la lista de convocados para los encuentros ante Croacia e Islandia. Su técnica y estilo de juego fueron considerados por el técnico argentino.

10. Ángel Comizzo fue el técnico que lo hizo debutar ante Real Garcilaso en el 2013. Ese mismo año fue promovido al primer equipo de Universitario de Deportes y fue campeón nacional.