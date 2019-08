¿Duelo de Universitario ante Melgar se jugará con público?

Aún no tienen respuesta. El gerente deportivo de Universitario de Deportes , Francisco Gonzáles, sostuvo que están a la espera de que la Policía Nacional apruebe las garantías para el duelo de los cremas ante Melgar, que se disputará en el Estadio Monumental. Sin embargo, no descartó que, de acuerdo a cómo se vayan suscitando los hechos, podría quedar a puertas cerradas.

"Al día de hoy, el partido se está organizando para que se juegue con público. Nosotros hace 10 días iniciamos los trámites ante las instancias pertinentes para que nos puedan dar las garantías. Eso ya está encaminado, pero estamos a la espera", manifestó Gonzáles esta tarde.

Sin embargo, afirmó que la decisión de que se juegue o no con público, no depende de ellos. "La decisión principal es garantizar la seguridad de todo el público que pueda asistir. Se buscará, en lo posible, que el tema este regularizado. Pero van pasando cosas que esperamos, no compliquen para nada el tema de contar con público", agregó.



La respuesta para saber si se tienen las garantías del caso, según Gonzáles, sería este miércoles 28 de agosto, ya que el el jueves 29 ha sido considerado feriado para el sector público.

Universitario de Deportes recibirá a Melgar este sábado 31 de agosto a las 8:00 p.m. en el estadio Monumental de Ate, por la quinta fecha del Torneo Clausura. Los cremas esperan sumar una victoria, luego de un empate sin goles y una derrota ante Mannucci.

Foto/video: América TV

