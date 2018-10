Jairo Concha tendrá apenas 19 años, pero semana tras semana demuestra, en el 'verde', su potencial. El volante de la San Martín ha sido una de las mejores apariciones este año, y ha llenado los ojos de propios y extraños. Incluso, un colega suyo lo pide como refuerzo de Universitario de Deportes.

Ese fue Edison Flores. El popular 'Orejas' utilizó su cuenta de Instagram para destacar las cualidades de Concha y hacerle un pedido. "Mi hermano, el más bravo, ya sabes donde te quiero en un futuro", afirmó Flores, quien anotó en el empate de Perú frente a Estados Unidos.

El mensaje no quedó ahí. Edison, aunque no escribió el nombre de Universitario, quiso evitar cualquier tipo de confusión y uso el color crema, en referencia a su ex equipo. "El color de las letras me delatan", bromeó.

Concha conoció a Flores durante el Mundial de Rusia 2018, donde este formaba parte del seleccionado Sub 20 que hacía de sparring frente al equipo de Ricardo Gareca. Ahora, el volante brilla con luz propia, y quién sabe, hasta podría vestirse de 'crema' la próxima temporada.

