“Estoy esperando llegar a un club tan grande como Universitario”, afirmó el uruguayo Jorge Rodríguez

Tras la partida de Roberto Siucho al fútbol de China, el uruguayo Jorge Rodríguez se perfila como una opción para reforzar a Universitario de Deportes. El entrenador Nicolás Córdova hizo el pedido a la dirigencia para sumar un refuerzo más a su plantel, y el 'Japo' está en carpeta.



Se habla de que podrías ser el próximo refuerzo de Universitario.



Sé que está sonando mi nombre en Perú, algunos hinchas me han escrito por redes sociales, pero hasta ahora no me ha llegado una propuesta formal por parte del club. Ojalá se pueda dar, para viajar de una vez. Estoy a la espera.



¿Has tenido algún tipo de comunicación con Nicolás Córdova o alguien ligado a Universitario?

Por el momento, no.

¿Te emociona la idea de ir a un club tan grande como Universitario?

Sí, obviamente. Yo tengo ilusión de ir a jugar al fútbol peruano y, sobre todo, en un equipo tan grande como Universitario. Además, sé que hay colegas uruguayos en el equipo.

Jugaste en Peñarol, ¿en algún momento coincidiste con Pablo Bengoechea?

Si, en el último semestre me dirigió Bengoechea. Estuve trabajando con él. Y me fue muy bien porque fue un gran semestre a su lado.

¿Qué concepto tienes de Bengoechea?

De chico, lo veía jugar y lo recuerdo porque salió campeón de la Copa América con Uruguay en el 95, cuando yo tenía 10 años. Imagínate, luego de todo esto lo tuve como entrenador y le pedía consejos. Fueron seis meses espectaculares a su lado. Inclusive salimos campeones.



SOBRE SU JUEGO Y ACTUALIDAD

¿Cómo te defines como futbolista?

Soy un volante zurdo, puedo jugar por afuera o de doble ‘5’. También he jugado como enganche en algunos partidos. Físicamente me siento con muchas ganas. Eso sí, no tengo mucho gol, pero soy más un asistidor. Además, me gusta ejecutar los tiros libres.



Actualmente, ¿a quién le pertenece su carta pase?

Yo estoy libre, pude renovar con Palestino, pero no lo hice porque necesitaba buscar otros aires.



Fichajes 2019: altas, bajas y todo el movimiento del mercado de pases del fútbol peruano [FOTOS]

¿Qué sabes de Nicolás Córdova?

Sé que es chileno, y que tiene buenas referencia de mí. Ahora dirige a Universitario, en donde están otros compatriotas uruguayos, como Guillermo Rodríguez.



Si se concreta la operación, ¿te juntarías con otro Rodríguez [por Guillermo, el ‘Pelado’]?

Nunca fuimos compañeros, solo cuando yo estaba en la Selección de Uruguay sub 20 y él en la sub 23. Pero sería bueno compartir vestuario con él.