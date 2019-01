Las razones que dio Gonzalo Núñez para explicar por qué la 'U' no peleará por el título nacional [VIDEO]

Universitario de Deportes busca salir campeón de la Liga 1 este 2019, con la contratación de José Carvallo, Alejandro Hohberg, Nelson Cabanillas, entre otros, luego de terminar un año para el olvido. Sin embargo, estos nuevos refuerzos no serían suficientes para llevarse la copa a casa, según el conductor Gonzalo Núñez.

“No me atrevería a poner a Universitario como candidato al título. No me atrevería. ¿Cómo funcionará esa defensa? ¿Y arriba cómo estarán? ¿Denis la emboca o no?”, dijo Núñez, a través de Exitosa Radio.

Núñez ve algunas carencias dentro del plantel crema, especialmente en el desempeño de Gary Correa y la dupla conformada por Alfageme y Páucar. “¿Tú lo ves a Gary Correa poniéndole pelotas [al delantero]? ¿Lo ven de 10? Los partidos se comienzan a ganar en la mitad de la cancha. ¿Alfageme y Páucar son garantía? El primer es recuperador, ¿pero juega o no juega? Páucar debería repartirse. Él es el generador", añadió.

Universitario continúa con sus entrenamientos de cara a los próximos encuentros amistosos que jugará en Chile y para la presentación oficial del equipo en la ‘Noche Crema’, este 2 de febrero en el Monumental.

El torneo local empezará el 17 de febrero y Universitario visitará a Unión Comercio. ¿Los ‘cremas’ tendrán lo necesario para llevarse el título este año?