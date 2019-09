Incondicionales: hinchas de Universitario no dejaron de alentar pese a intensa lluvia [VIDEO]

Universitario y Alianza Universidad tuvieron un partido con truenos y lluvia incluida, por la sexta jornada del Torneo Clausura. La inclemencia del clima pudo acobardar a los hinchas cremas que llegaron hasta el Heraclio Tapia de Huánuco, pero no fue así, al contrario, no amilanó sus ánimos para seguir alentando.

El encuentro arrancó con buen clima, sol entre las colinas y la hinchada presta a gritar los 90 minutos. Sin embargo, para el segundo tiempo, el cielo se empezó a nublar y tal como la canción, empezó a llover a 'cantaros'.

Si bien el partido continuó sin pausas, se pudo esperar que los hinchas se retiren del estadio Heraclio Tapia para buscar refugio. No obstante, esto no ocurrió, pues los hinchas no bajaron los brazos y siguieron alentando a sus ídolos, desde las tribunas.

Hinchas de Universitario no dejaron de alentar pese a intensa lluvia. (Video: @Universitario)

La lluvia no mostró clemencia hasta el final del partido, cuando Alejandro Hohberg anotó el único gol del partido y el del triunfo para Universitario. Esa anotación hizo explotar el estadio y encendió los ánimos de la afición que no dejó de cantar y alentar.

Universitario de Deportes recibirá a Binacional en el Monumental de Ate, por la séptima fecha del Torneo Clausura; este partido está programado para el sábado a las 8:00 p.m. En tanto, Alianza Universidad visitará a Pirata FC ese mismo sábado por la mañana, en el estadio César Flores Marigorda.

