Lo esperan: ¿por qué se retrasó la llegada de Alexi Gómez a Argentina?

Mientras no se firme nada, aún no es oficial, y en Gimnasia y Esgrima La Plata esperan la llegada del jugador de Universitario , Alexi Gómez , para 'cerrar' por completo el préstamo. Pero, ¿cuál es la razón por la que esto aún no se da?

Se esperaba la llegada del extremo ayer, ya que el club argentino inició sus trabajos de pretemporada, pero hubo un problema de documentación. Por eso, Alexi Gómez aún no puede viajar a tierras 'gauchas'.

Patrick Zubczuk: "Me veo jugando y campeón a fin de año"



Esto, evidentemente, generó desazón en la dirigencia de Gimnasia. ¿Lo bueno? El tema ya se viene solucionando, y el exjugador del Minnesota United estaría llegando a Buenos Aires a más tardar el lunes, de acuerdo al periodista Nicolás Bozza.

En Gimnasia y Esgrima, la 'Hiena' se volverá a encontrar con su técnico en Universitario en el 2017, Pedro Troglio, quien logró sacar lo mejor de él. Esa temporada, Alexi Gómez convirtió en 12 oportunidades, la más productiva - en cuanto a goles - en su carrera.