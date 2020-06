A finales de 1997, mientras Gustavo Falaschi se encontraba de vacaciones en Argentina tras su paso por Millonarios de Colombia, recibió la llamada de un viejo amigo. Era Osvaldo Piazza, quien estaba muy ansioso de contar con él en un nuevo proyecto deportivo. El exentrenador de Vélez Sarsfield acababa de llegar a un acuerdo con Universitario de Deportes de Perú y tenía en mente que el defensor forme parte de la estructura de su equipo. No pasó mucho tiempo para que la institución merengue y el jugador rosarino lleguen a un acuerdo. Fue así como inició una relación contractual que solamente duró un año, pero que marcó la carrera de Falaschi para siempre.

Por aquel entonces la realidad indicaba que el último título obtenido por los merengues se había producido en 1993. Había pasado bastante tiempo y la hinchada ya empezaba a impacientarse. De eso eran conscientes Alfredo Gonzáles y compañía. Una situación que no le fue ajena a Falaschi: “Ni bien llegué todos los dirigentes básicamente expresaban esa preocupación de no poder obtener títulos hace algún tiempo”.

Fue así como Falaschi inició su segunda aventura en el fútbol del exterior. A sus 30 años ya era un futbolista con bastante recorrido en el fútbol de su país. Había debutado profesionalmente en Rosario Central en 1990, club con el que cinco años más tarde alcanzó la ya desaparecida Copa Conmebol. Aquel título lo repetiría dos años más tarde con Lanús. Sin embargo, aún no había tenido la dicha de salir campeón nacional y eso buscaba con su arribo a Perú.

Tras jugar prácticamente todos los partidos de la temporada y de haber disfrutado el título del Torneo Apertura, en diciembre de 1998 se preparaba para afrontar su primera final por un título nacional. En frente tenían un temible Sporting Cristal que un año antes había sido subcampeón de la Copa Libertadores y tenia en su haber los títulos de 1994,1995 y 1996 del fútbol peruano. El panorama era adverso para los cremas. En la primera final los cerveceros se impusieron 2-1 y llegaban con ventaja para el duelo de vuelta.

Así recuerda Gustavo Falaschi aquel memorable partido que marcaría el inicio del tricampeonato para lo cremas: “Ese día fue como una prueba de fuego para todos. Básicamente apareció la personalidad de todos en lo individual y lo grupal. Fue el mejor partido que tuvimos en todo el año. No veníamos bien por el primer encuentro pero creo que aquella noche hicimos un partido perfecto. Apareció Grondona en su máxima expresión, parecía tener magia en sus pies. Además fue importante el empuje, la garra y la concentración del grupo. Se dio una conjunción de muchas cosas pero lo sacamos adelante”.

Tras recordar aquel partido del título de 1998, es casi imposible no mencionar la palabra garra, la cual siempre ha estado ligada a la historia de Universitario de Deportes. El propio Falaschi llegó a formar su propia definición de la Garra Crema: “Está en el ADN del futbolista que pasa por la ‘U’. Como también pienso que en el equipo siempre hay buenos jugadores en la parte técnica. Ambas cosas hacen que el club a lo largo de la historia haya logrado posicionarse en el sitial que está. Creo que la mezcla de garra, personalidad y técnica describe perfectamente a Universitario”.

A pesar de estar solo un año en el Perú le quedó claro que la institución merengue es la que mayor afición tiene en el país y que pese al momento de sequía en el que venia el club, poco a poco creyeron en ese plantel : “Es el equipo más popular en el Perú, no tengo dudas de eso. Recuerdo que la hinchada siempre nos acompañó y que eramos el equipo más gente llevaba a todos lados. De a pocos fueron creyendo en el equipo. En el último partido de la final, el estadio estaba repleto y los fanáticos al final del encuentro estaban muy agradecidos con nosotros por el título. Me quedo con esto: son la hinchada más grande del Perú”.

Aquel campeonato significó el primer paso para coronar en el año 2000 el histórico tricampeonato. A pesar de que Falaschi no continuó en tienda crema, se siente parte de esta gran etapa que vivió el club por aquellos años. “El campeonato de 1998 fue el puntapié inicial para que después se consiga el tricampeonato. Sirvió para sacarse la mochila de no haber salido campeón hace varios años. Me quedé con las ganas de continuar porque creo que en aquel momento había aparecido un gran equipo y estábamos clasificados a Libertadores, sentíamos que podíamos hacer algo de ruido en la copa. Ya se había consolidado un gran plantel con jugadores de experiencia y juventud, lo cual fue importante para alcanzar los otros torneos. En lo personal, me siento muy orgulloso de haber sido parte del ‘Tri’.

Después de levantar el título, Gustavo Falaschi volvió a su país con la ilusión de regresar al año siguiente y seguir vistiendo la camiseta crema. Sin embargo, esta vez, como aquel diciembre de 1997, el teléfono no volvió a sonar. “Hasta el día no se por que no seguí. Nadie en algún momento me comunicó nada. Debe haber sido porque Piazza no continuó en el equipo. Me hubiese gustado continuar y había hecho méritos para estar en ese proceso. La vida quiso que sea de esa manera”.

