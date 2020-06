Si hay algo que se le ha criticado mucho a Pablo Bengoechea es que su estilo de juego no encajaba con la historia de Alianza Lima. Ahora, con Mario Salas a la cabeza, los hinchas íntimos esperan que el primer equipo recupere el buen juego y que aquello se vea reflejado en los resultados.

En una entrevista con Radio Ovación, el estratega chileno aseguró que llega al club de La Victoria con la mente puesta en lograr un estilo que vaya acorde con la expectativa de todos los hinchas.

“Creo que se puede lograr unificar el buen juego y los resultados, soy un convencido de que sí se puede hacer, porque no lo veo de otra forma. El resultado es importante, nos lleva a estar más contentos y extender nuestra carrera, pero no un resultado a costa de cualquier precio”, señaló Salas.

“Esto de equilibrar lo que uno cree que es un buen juego con el resultado es algo que se puede hacer, sino no estaría ejerciendo esta profesión y no estaría en Alianza Lima. Creo que se puede hacer y con ese mismo pensamiento he llegado a todos los equipos en los que he trabajado”, continuó el estratega.

VIDEO RECOMENDADO

Ejercicios en casa: rutina intensa de cardio para bajar de peso