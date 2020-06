Jose Luis Carranza no esconde su malestar cuando le consultan sobre la actual situación que atraviesa Universitario de Deportes. El ‘Puma’ no tiene reparos en señalar que hoy en día lo último que busca la actual administración crema es velar por el bienestar deportivo. Por otro lado, revela que ya se iniciaron las primeras conversaciones para concretar el regreso de Ángel Comizzo a la institución merengue, idea que desaprueba totalmente.

“Están viendo que el tema deportivo no es lo más importante. Ya se sabía lo de Gregorio Pérez. Siempre la vida, en todos lados, te vas a encontrar con gente así, y esos han sido tan irracionales (por la Administración Moreno), que han estado (Moreno) en una entrevista por Zoom con Comizzo. Lo quieren traer. Ese sinvergüenza no puede regresar, porque los dejo plantado (en referencia a su primera etapa), ha faltado el respeto a la institución cuando se fue la primera vez. Hay que tener sangre en la casa”, sostuvo en diálogo con Depor, en referencia a la abrupta salida del DT argentino en marzo del 2014.

El ídolo crema también manifestó su preocupación por la falta de referentes en el actual plantel, actores importantes para afrontar los momentos críticos como el que le ha tocado vivir a todos los trabajadores del club de Ate. “Ningún jugador del actual plantel ha salido a decir por qué no les han pagado a los trabajadores. Cuando no hay referentes, no hay un líder, estas cosas pasan. Por ejemplo, Ascues tiene los pantalones bien puestos al decir no firmo (la reducción de contratos). Ningún líder (de Alianza) salió a hablar sobre eso. Estaba cocinado hace rato la llegada de Comizzo. Hay un compadrazgo”, sentenció.

Cabe precisar que Ángel Comizzo dejó las riendas de Universitario de Deportes a fines del 2019, tras no llegar a un acuerdo económico con la dirigencia merengue. Por aquel entonces, el entrenador rioplatense señaló sentirse dolido por no continuar en el banquillo crema.

En su ultima etapa al mando de la ‘U’, Comizzo dirigió seis meses a los cremas, terminando en la segunda posición del Torneo Clausura y clasificándolos a la primera fase de la Copa Libertadores 2020.

VIDEO RECOMENDADO

Universitario de Deportes: Sin técnico y sin rumbo

TE PUEDE INTERESAR