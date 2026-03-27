Juego en Corto: En una nueva apuesta por el streaming deportivo, el canal de YouTube de Depor estrenará ”Juego en Corto” este lunes 30 de marzo desde las 3:00 p.m. | El Comercio
Juego en Corto: En una nueva apuesta por el streaming deportivo, el canal de YouTube de Depor estrenará ”Juego en Corto” este lunes 30 de marzo desde las 3:00 p.m. | El Comercio

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Se estrena “Juego en Corto”: conoce todos los detalles del nuevo streaming que se trasmitirá por el canal de YouTube de Depor

En una nueva apuesta por el streaming deportivo, el canal de YouTube de Depor estrenará ”Juego en Corto” este lunes 30 de marzo desde las 3:00 p.m. El programa, que tendrá una hora de duración, será conducido por la periodista Fernanda Huapaya y los exseleccionados José Carvallo y Diego Penny. Estará dedicado a la información, opinión y entretenimiento alrededor del fútbol local e internacional, sobre todo a puertas del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026.

La esencia será de conversación e interacción entre el olfato periodístico de Huapaya y la experiencia de vestuario de Carvallo y Penny en sus años en la Selección Peruana y clubes del fútbol local como Universitario de Deportes, Sporting Cristal, entre otros.

Los tres involucrados en el fútbol charlarán sobre los temas coyunturales a través del entretenimiento, opinión y debate.

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