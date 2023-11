La historia detalla que el Bádminton peruano demoró ocho años en volver a alcanzar una medalla en Juegos Panamericanos. Parece lejano cuando Mario Cuba y Katherine Winder alzaron la de bronce en Toronto 2015 (dobles mixtos), ya que en Lima 2019 no se pudo repetir este logro. Sin embargo, este mal ciclo se rompió en Santiago 2023 con la obtención de José Guevara e Inés Castillo (dobles mixtos). El país de Chile vio a Perú colocarse en el podio gracias a dos deportistas que nunca se rindieron en el proceso.

“Fue emocionante. Con José siempre íbamos partido por partido, pensando en lo siguiente que nos tocaba. Haber ganado el tercer partido hizo que nos abracemos y celebremos. Era nuestra primera medalla en los Juegos Panamericanos. Sabíamos lo que significaba. Estamos muy contentos con haberlo logrado. Levantar la medalla fue emocionante”, cuenta Inés Castillo.

Inés Castillo y José Guevara consiguieron el bronce en bádminton. (Foto: AFP)

Participaste por primera vez en Lima 2019, pero no lograste la medalla: ¿qué cambió en este tiempo?

En Lima 2019 tenía 19, por lo que he crecido un montón deportivamente. En Lima tenía otros objetivos, recién pasaba a hacer mayores. Era más un tema de performance que de resultado. Ahora los objetivos son otros, como llegar al oro. Mientras voy creciendo en el deporte, aspiro a más cosas y no conformarme con lo que antes lograba.

¿Cómo has logrado manejar la presión?

Uno mientras va creciendo en el deporte, la presión crece. La presión es un privilegio porque si un deportista lo tiene es porque sus entrenadores y la gente cree en él. Mientras mejoras en un deporte, tienes que cargar con más cosas. Mientras vas avanzando aprendes a lidiar con ella. Hace unos meses era algo que me costaba más. Con los diferentes campeonatos, al final es algo con lo que no enfrentas, solo lo aceptas y puedes manejarlo bien.

¿Cómo empezaste y qué tanto influye en tu vida personal?

Empecé en el Regatas porque mi papá jugaba, él era parte del equipo nacional. Fui avanzando más y me gustaba, luego ya fui seleccionada y me quedé entrenando hasta ahora. Ahorita estudio diseño de modas y es difícil llevar las dos cosas a la par. Igual, si te organizas es posible, pero complicado porque debes sacrificar muchas cosas. Con organización y disciplina todo es posible.

¿Ya estás en los Juegos Olímpicos París 2024?

Ahorita estoy en París por puntajes. La clasificación cierra en mayo, pero sería difícil que me bajen. Van 25 y yo estoy en el 23 o 24. Obviamente se tiene que esperar a la invitación oficial que es en mayo. Campeonato a campeonato me di cuenta que me iba super bien. La emoción se fue construyendo, pero me gustaría esperar para tener la invitación formal. Quiero seguir con ese proceso que lo estoy haciendo bien y clasificar por lejos .

¿Cuáles son tus próximas competencias?

En dos semanas me voy a Surinam para un campeonato que puntúa a París. Luego me voy a El Salvador para poder también sumar. Por Badminton he ido a lugares que nunca imaginé. Mi favorito ha sido Japón o Australia, de este último me enamoré. En Nigeria también nos fue super bien. Ganar en lugares lejanos es emocionante porque no es algo que pasa a menudo.

Inés Castillo y José Guevara consiguieron el bronce en bádminton. (Foto: Santiago 2023)

¿Tienes algún referente en este deporte?

El Badminton hay tenido muy buenos deportistas. Hemos tenido olímpicos y medallas superiores. Tengo mis objetivos: segunda medalla panamericana, clasificar a los Olímpicos. Siempre es bueno tener metas a la que las otras personas han llegado para poder pasarlas. No tengo un referente exacto, siempre todo diferentes cosas de las personas que veo.

Ya insertada en este mundo, ¿cómo ves al Bádminton a nivel nacional?

Antes el Badminton era super centralizado en Lima, habían pocos clubes que lo practicaban. Hoy en día hay en Arequipa, Ica, Tacna y hasta en la Selva. Los deportistas no tienen un nivel tan competitivo, pero el deporte se viene desarrollando poco a poco. A Perú le va bien y con el tiempo van a haber frutos. El Grupo Junior son buenos deportistas, todos enfocados y centralizados en el objetivos.

¿Qué sientes que le falta?

El camino a descentralizar es uno de los primeros pasos para lograr lo mejor. Hay muchos deportes que necesitan mayor atención. El público peruano sigue viendo medios básico como TV o Radio. Las redes sociales todavía no tienen el mejor rebote. Si se enfocara de diferente manera, el desarrollo del deporte sería más grande para todos los peruanos. El fútbol siempre mueve cantidades de dinero que otros no van a mover. La Federación, el IPD y el Comité Olímpico Peruano si ayudan económicamente al Badminton. En eso me ha ido bien. Sin embargo, todos los auspicios se mueven alrededor del fútbol.

Por último, ¿qué se viene para ti?

Primero las Olimpiadas, pero aún quiero la invitación en la mano para poder celebrar. Quiero que me siga yendo bien en los siguientes torneos. Los torneos suman, pero también es una medalla más, por lo que son logros personales para mí y busco llegar siempre a algo más grande.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR Ubaldo Villalobos Vidal Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.