Las olas han sido parte de sus vidas y hoy demostraron que son los mejores de América. Benoit ‘Piccolo’ Clemente y María Fernanda Reyes ganaron sus respectivas categorías en la modalidad de Longboard de Surf, regalándonos dos nuevas medallas de oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. En esto, ya son cinco las que tiene la delegación peruana en territorio chileno, además de una de plata y doce de bronce.

En lo que respecta a Benoit, nuestro compatriota cumplió una gran performance y se impuso al chileno Rafael Cortez, dominando su heat de principio a fin sin pasar ningún contratiempo. A pesar de que su rival contó con el apoyo de la hinchada local, eso no fue suficiente para doblegarlo y que pueda adueñarse de cada una de sus olas.

‘Piccolo’ consiguió un puntaje total de 12.16, mientras que su rival logró un resultado final de 10.37. Con estos números, Clemente festejó con toda la delegación y le regaló al Perú la cuarta medalla de oro en lo que va de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Con esto, además, completó el bicampeonato tras la presea dorada en Lima 2019.

Entre los logros más destacados que tiene en su haber el surfista nacional, además del ‘bi’ en los dos últimos Panamericanos, está el campeonato Mundial ISA por equipos en el 2010, el campeonato mundial Longboard de la WSL en 2013 y el campeonato mundial Longboard de la WSL en 2015. Y esto no queda aquí, pues estamos seguros de que nos seguirá dando más alegrías.

‘Mafer’ Reyes, un ejemplo de lucha

María Fernanda Reyes no la tuvo nada fácil para ganar este lunes, pues su rival en la final, la brasileña Chloé Calmon, comenzó mejor. Estuvo más de media hora esperando una buena ola y, a minutos de que finalice la competición, cogió una que le permitió elevar su puntaje en el último heat. Fue tremendo, ya que parecía que la medalla de oro se le escapaba de las manos.

Con esto, ‘Mafer’ se cobró la revancha de lo que sucedió en los Juegos Panamericanos Lima 2019, donde se quedó con la de plata. Sin duda alguna, un ejemplo de perseverancia y lucha. “No tengo palabras, fue la última ola. He entrenado fuerte para este momento. Chloe (Calmon) es una gran competidora, está entre las mejores del mundo. No tengo palabras. Estoy súper feliz, superando nuestros miedos”, dijo al final de la competencia al canal de Panam Sports.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR