El surf nacional sigue demostrando su protagonismo en la región. Y es que en el duodécimo día de competencia en Santiago 2023, una representante peruana acaba de conseguir la primera medalla del día para el país. Se trata de Vania Torres, quien se llevó la presea de bronce en la modalidad Stand Up Paddle Surf para Perú en los Juegos Panamericanos. La deportista se subió al podio como resultado de su desempeño. Asimismo, pero en la modalidad Shortboard, Miguel Tudela también obtuvo otro bronce.

En las primeras horas de la mañana del lunes 30 de octubre, Torres compitió en el enfrentamiento previo a la final de SUP Surf Femenino contra la colombiana Isabella Gomez Brady. En esta ocasión, las calificaciones fueron de 6.33 y 3.67, respectivamente, lo que permitió a Vania tener la oportunidad de ganar la medalla de bronce.

Posteriormente, Miguel Tudela, participante en la categoría Shortboard, aseguró el tercer puesto después de enfrentarse a su compatriota Lucca Messinas, quien competirá por la medalla de oro contra el venezolano Francisco Bellorin. Esto significa que Perú, en el peor escenario, obtendrá al menos una presea de plata adicional.

La final muy anticipada se presenta como un emocionante enfrentamiento, y Mesinas está decidido a dejar su huella en la historia al ganar la competencia de Shortboard en estos Juegos Panamericanos Santiago 2023.

¿Cómo le va a Perú en Santiago 2023?

Son 216 los atletas peruanos que viajaron hasta Chile y no tardaron mucho en ganar medallas, sumando hasta ahora un total de 16 preseas: tres medallas de oro en Marcha Atlética, Maratón y Ciclismo. Una de plata en skateboarding y once de bronce (tres en Tiro, dos en Maratón, una en marcha atlética, una en Bádminton, una en Taekwondo, una en Levantamiento de pesas, una en canotaje, una en SUP Surf y otra en Surf Shortboard).

Es necesario mencionar que el Instituto Peruano del Deportes (IPD) premiará a los mejores deportistas con una recompensa monetaria, según el tipo de medalla. Los atletas recibirán 80 mil soles por cada medalla de oro, 60 mil soles por la de plata y 30 mil soles por la de bronce. Ojo, el premio se acumulará en caso sumen más de una presea.

