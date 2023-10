Cueva regresó al club íntimo para recuperar su nivel y ser el de antes. Solo tuvo 10 días de pretemporada con el equipo, por lo que el hincha era consciente de que iba a ir de a pocos hasta encontrar su mejor versión. Debutó el 20 de marzo, en la caída de Alianza por 2-1 ante Sport Huancayo. Y aunque la amargura por la derrota era clara, lo importante de ese partido fue que ‘Aladino’ ya estaba sumando minutos, jugó 19′. Sin embargo, no fue hasta junio que recién pudo completar 90′, en el 0-1 ante Atlético Mineiro por Libertadores.

La hinchada de Alianza Lima mostró su enojo con Christian Cueva en Matute. (Video: Liga 1 MAX)

El hincha esperó tres meses para verlo jugar un partido entero, era claro que las cosas no estaban saliendo como lo imaginaban. El rendimiento de Cueva era muy discutido y ni Guillermo Salas y, por el momento, ni Mauricio Larriera han podido encontrar su mejor versión. Llegó con la idea de ser titular, pero no ha podido marcar diferencias. Jairo Concha está por encima en cuanto a números, y si no fuera por la lesión de Andrés Andrade, sus minutos en cancha serían incluso menores.

Números de Cueva en Alianza Partidos Minutos Goles Asistencias 2023 27 1373′ - 1

Sus números en Alianza son flojísimo: aún no ha marcado y solo lleva una asistencia en la temporada. Por si fuera poco su nombre ha estado envuelto en temas extradeportivos, algo que el pueblo blanquiazul no ha pasado por alto. Pero el bajo rendimiento de Cueva no es de ahora, ya lo venía arrastrando en 2022. Lleva 43 partidos seguidos sin anotar en clubes (casi 20 meses), el 27 de febrero del año pasado fue la última vez que infló las redes, con un doblete con Al-Fateh ante Al-Ettifaq por la liga saudí.

El último sábado, Alianza perdió una gran posibilidad de ser líder del Clausura al empatar sin goles ante ADT en Matute. Y ni el ingreso de Cueva pudo cambiar el resultado. “Hay que seguir trabajando con él, el Perú lo necesita”, dijo Larriera luego de la discreta actuación de ‘Aladino’. A un mes de cumplir 32 años, el 23 de noviembre, al volante nacional le queda menos de un mes de partidos para finalizar su cesión en La Victoria. La extensión de su renovación aún no se toca, pero depende de un ‘milagro’ para justificar su permanencia en 2024 .

Lo sufre también la selección

El mal rendimiento de Cueva no solo lo sufre la gente de Alianza, de manera indirecta el resto de la gente. Sin estar en su mejor versión, es poco probable que Juan Reynoso lo llame para los últimos dos partidos de este año (Bolivia y Venezuela), donde la ‘sele’ se juega seis puntos claves en las Eliminatorias. El técnico nacional no lo ha convocado para el inicio del proceso clasificatorio, basándose en su rendimiento esta temporada.

Eso sí, Reynoso le dio crédito por la importancia que ha tenido en la selección y lo llamó en el inicio de su ‘era’, donde marcó su último gol ante El Salvador (el 28 de septiembre del 2022) y fue parte de la gira asiática de este año. Sin embargo, para las Eliminatorias no lo ha convencido y desde que lo sacó de la nómina final ante Paraguay y Brasil su nombre no ha vuelto a ser vinculado con la bicolor.

A pesar de que está en su peor versión, se le sigue extrañando en la selección, pues no hay nadie que tenga sus mismas características. El juego de Perú no está siendo el mejor y, en parte, se debe a la falta de ‘10′. Depende solo de Cueva volver a recuperar su nivel, no solo para que Alianza plantee renovarle su cesión, sino para que vuelva a ser parte de la bicolor. Todos lo sufrimos, pero la pelota está en su cancha.

Números de Cueva con Reynoso Partidos Minutos Goles Asistencias Partidos Amistosos 6 278′ 1 -





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR