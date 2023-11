Este sábado 4 de noviembre viene siendo un día fructífero para el ‘Team Perú’ en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Si bien Stefano Peschiera y Caterina Romero ya habían asegurado un puntaje inalcanzable el último jueves, hoy se confirmó que no hubo nadie mejores que ellos territorio chileno y fueron premiados con dos medallas de oro. Con esto, la delegación nacional llegó a diez preseas doradas en este certamen.

Los veleristas nacionales demostraron que toda racha está para romperse y por fin Perú alcanzó una medalla dorara en vela en unos Juegos Panamericanos. Stefano Peschiera lo hizo en la modalidad de ILCA 7, mientras que Caterina Romero en sunfish femenino e ILCA 7. Así pues, la playa Algarrobo fue testigo de una premiación que quedará para el recuerdo.

En diálogo con el Comité Olímpico Peruano, Peschiera destacó este logró del equipo nacional y agradeció el apoyo incondicional del público que se hizo presente para ver su participación en Santiago 2023. Asimismo, reflexionó sobre conseguir una medalla de oro en unos Juegos Panamericanos, algo que estaba pendiente en su carrera.

“Hemos ganado medallas históricas para el Perú en vela porque antes hemos ganado preseas de plata y bronce. Esto va dedicado para el Perú, nuestra gente, por su apoyo. Ganar una de oro en unos Juego Panamericanos era algo pendiente en mi carrera porque he ganado muchas competencias pero nunca en un evento así”, manifestó el último viernes.

Stefano añadió que “el equipo de vela ha estado unido en todo momento, hemos estado concentrados desde un inicio y hemos logrado junto a Caterina, ganar estas medallas de oro, gracias a todos por su apoyo y al Comité Olímpico Peruano y mi federación”.

Caterina Romero, por su parte, le dio valor a la resiliencia que ha tenido a lo largo de estos meses, pues no siempre pasó por buenos momentos y pudo encontrar un respaldo importante en el equipo con el que trabaja. “Muchas veces no he confiado en mí, he tenido momentos malos, pero le doy gracias a mi equipo de trabajo que siempre me ha apoyado. Esta medalla es histórica, he leído muchos comentarios sobre esto y es increíble lo que hemos logrado”, reveló.

¿Cuánto dinero reciben los deportistas que ganaron una medalla?

Los representantes del ‘Team Perú’ que alcancen colgarse una medalla en la competencia lograrán, además de la gloria deportiva, un importante premio del IPD. El monto será de acuerdo al color de la presea que obtenga cada peruano en Santiago 2023.

“Estamos comprometidos en ofrecer un estímulo por las medallas ganadas, como se ha hecho en el pasado. Por lo tanto, hemos planeado otorgar 80 mil soles por cada medalla de oro, 60 mil por la de plata y 30 mil por la de bronce”, comunicó como adelanto Guido Flores, actual presidente del organismo que rige el deporte nacional.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR