El viaje por Europa que hizo Adamari López y Toni Costa, a tan solo dos semanas del anuncio de su ruptura como pareja, y cuyas imágenes han sido publicadas por el propio bailarín español sigue dando de qué hablar. Algunos de sus fanáticos siguen entusiastas la novela con la esperanza de un final feliz, mientras que otros piensan que fingieron la separación y les tomaron el pelo. ¿Qué pasó con la pareja?

MÁS INFORMACIÓN: Pareja vacaciona en playas de Italia junto a su hija Alaïa

La pareja recientemente se ha dejado ver junto a su hija Alaïa, de 6 años, disfrutando de sus vacaciones en playas de Italia y acompañados por algunos familiares cercanos. Toni ha sido el más entusiasta y ha compartido, a través de las redes sociales, videos que se viralizaron al instante, llamando la atención de los medios de comunicación y de los seguidores de sus cuentas de Instagram.

“Nuestra hija está feliz y eso es lo más importante para nosotros sea cual sea la situación, quien importa es ella”, quiso dejar claro desde un inicio el también instructor de Zumba.

¿QUÉ RESPONDIÓ TONI COSTA A LOS RUMORES DE UNA FALSA SEPARACIÓN CON ADAMARI LÓPEZ?

De todas formas, continuaron las especulaciones sobre una posible reconciliación e incluso hubo quienes se atrevieron a criticar y señalar a la pareja al considerar que habían estado “tomando el pelo” a sus seguidores ya que “han estado juntos”.

En la última publicación de Instagram, en la que aparece el coreógrafo y bailarín con su hija en Positano, una seguidora le escribió: “Han estado juntos los tres todas estas vacaciones; aunque me alegra que estén juntos, me molesta que nos tomen el pelo así”, aseguró la follower.

Toni no se quedó callado y salió al frente de semejante mensaje: “aquí nadie ha tomado el pelo a nadie; sólo estamos compartiendo tiempo con nuestra hija”, dejando en claro que quizá la situación entre él y su ex no ha cambiado y que seguirán teniendo este tipo de convivencias por el bien de la pequeña Alaïa.





Y es que, aunque Adamari no compartió nada a través de las redes de sus recientes vacaciones familiares junto a Toni, el bailarín nunca ocultó a sus seguidores que se encontraba en compañía de la carismática presentadora de origen puertorriqueño. Todo lo contrario.

El bailarín español desde el comienzo ha defendido la buena relación con Adamari López por el bien de la felicidad de su hija de 6 años. La artista portorriqueña, en tanto, no la subido fotos del viaje.

¿LA SEPARACIÓN DE ADAMARI LÓPEZ Y TONI COSTA ES TEMPORAL?

Si bien los dos anunciaron la decisión de separarse, Toni Costa detalló, además, que esta decisión no era definitiva.

“Con todo el cariño, respeto y agradecimiento que les tengo, les comunico que Adamari y yo estamos temporalmente separados”, se lee en el documento que difundió a través de sus redes sociales.