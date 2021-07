Angelina Jolie y The Weeknd fueron fotografiados saliendo de un restaurante en Los Ángeles, Estados Unidos, después de cenar. Los famosos salieron del lugar por separado para no ser fotografiados juntos.

En un video difundido por el portal Page Six, vemos a la reconocida actriz de Hollywood, de 46 años, luciendo un vestido seda negro y una gabardina beige, mientras que el intérprete de “After Hours” uso un look más casual: pantalón y casaca jeans y unos botines negros.

De hecho, parece que el motivo de su reunión no sería una velada romántica, sino que tendría que ver con las aspiraciones del cantante en el mundo del cine.

Angelina Jolie captada a la salida del restaurante donde cenó con The Weeknd. (Page Six)

“Claramente no están tratando de ocultarlo”, dijo una fuente cercana a The Weeknd a Page Six haciendo referencia a su comentada cena. “Definitivamente está enfocado en llegar al negocio del cine. Él tiene la nueva serie de HBO que está protagonizando”, añadió.

The Weeknd protagonizará la serie de HBO Max “The Idol”, que está coescribiendo con Reza Fahim y el creador de “Euphoria” Sam Levinson.

La serie “sigue a una cantante de pop femenina que comienza un romance con un enigmático propietario de un club de Los Ángeles que es el líder de un culto secreto”, dice Variety sobre la trama.

