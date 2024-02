Si eres alguien fanático de las telenovelas de los años 80 y 90, seguramente recordarás a Renata Flores, actriz que encarnó a míticos personajes de villana en varias telenovelas de la época. Ella, perdió la vida el pasado viernes 9 de febrero tras una lucha incansable que mantuvo contra el cáncer y ahora solo queda rememorar su legado y lamentar la vida que tuvo durante sus últimos años en este mundo.

Su vida tuvo muchos altos y bajos, pero durante el ocaso de su existir sí que tocó fondo, pues todo lo que había conseguido en las múltiples producciones televisivas, se esfumó y hasta ahora nos preguntamos el porqué. Es por ello que en su etapa final padeció mucho y no solo por sus males de salud, sino también por su condición económica y social, al punto de que estuvo viviendo de refugiada, así que ahora detallaremos un poco más sobre su caso.

LA VIDA DE RENATA FLORES EN SUS ÚLTIMOS AÑOS

En el año 2020, el mundo del espectáculo mexicano se sorprendió muchísimo cuando una noticia acerca de Renata Flores ocupó las páginas de los diarios y las notas en los portales digitales. Y es que, después de varios años sin saber sobre ella, se pudo conocer algo sobre la actriz mexicana, aunque la información no era la esperada, ya que contenía hechos penosos, muy preocupantes y que generaba muchas preguntas en la opinión pública.

Renata Flores, en ese momento, estaba viviendo en un auto junto a sus dos perros. El vehículo permanecía estacionado en un parque de la colonia Narvarte en la Ciudad de México, muy cerca de muchas personas que vivían en los alrededores, quienes la reconocían de manera muy frecuente, de acuerdo con los vecinos, quienes fueron entrevistados por varios medios de comunicación. Ellos afirmaban que, al ser identificada por algunos seguidores, la actriz negaba ser ella y se hacía pasar por alguien más.

Según los reportes de esa época, Flores ya tenía tres años viviendo de esa manera. Enterados de la situación, los directivos de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) decidieron tomar cartas en el asunto y hallarla para brindarle el apoyo que necesitaba ante su precaria condición. De esta manera, dieron con su paradero —cuando su caso salió a la luz, ella había dejado su lugar habitual de descanso— y le dieron la mano al dejarla vivir en La Casa del Actor.

Es así que desde diciembre de 2020, Renata Flores permaneció allí mientras afrontaba sus problemas de salud, como el cáncer, enfermedad que terminó con su vida el 9 de febrero de 2024, a los 74 años de edad.

Renata Flores inició su carrera como cantante de rock y luego dio el salto a la televisión para ejercer la actuación (Foto: Televisa)

¿POR QUÉ RENATA FLORES VIVIÓ DE ESA MANERA?

Renata Flores tuvo mucho éxito en diversas telenovelas mexicanas, como “Rosa salvaje”, “Vivan los niños”, “Carrusel de las Américas”, “La usurpadora”, entre otras, así que uno se imaginaría que su vida estuvo resuelta desde que incursionó en la actuación, tal y como sucedió con sus otros colegas. Sin embargo, esto no habría sucedido de la misma manera.

No se sabe cómo y desde cuándo la vida de esta actriz cambió radicalmente y se presume que esas causas seguirán siendo resguardadas por las personas que las conocen, como la también actriz, Laura Zapata, quien pudo comunicarse en el pasado con Zapata y hablar un poco de su situación, aunque prefirió no ahondar en los detalles.

“Habíamos platicado hace tres años de un problema que tuvo, que obviamente no me corresponde abrir públicamente. Ella me tuvo la confianza hace tres años y bueno estuvimos en contacto. Parece que esto que ha estado pasando últimamente, es algo provocado por ella en respuesta a ese problema”, indicó en una entrevista con “De primera mano” en 2020.