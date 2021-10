¿Quién es Carlos Master Muñoz? El denominado conferencista e influencer es uno de los mayores divulgadores del coach empresarial de México. El empresario tiene una serie de cursos donde da “consejos” para que las personas se vuelvan ricas, pero ha caído en una serie de polémicas por sus comentarios e “ideas” con respecto a su forma de ganar dinero.

Lo que no se puede negar es que Muñoz no deja indiferente a nadie en las redes sociales. Se ha convertido en trendig topic en varias oportunidades por las críticas sobre sus exposiciones y expresiones.

El inversionista del sector inmobiliario, nacido en Querétaro el 9 de octubre de 1984, tiene la edad de 37 años y suele generar reacciones de todo tipo en la red y, sobre todo, memes por sus más recientes polémicas.

A pesar de esto, “Master Muñoz” es una personalidad muy conocida y comentada de las redes sociales. En su cuenta oficial de Instagram, la figura tiene 1.2 millones de seguidores que reaccionan y comentan sus videos y fotografías donde comparte “consejos” para ganar más dinero.

Carlos Muñoz es una de sus fotografías subidas a Facebook. (Foto: Carlos Muñoz / Instagram)

¿QUÉ SE SABE DE CARLOS MUÑOZ?

¿A QUÉ SE DEDICA?

Los medios de su país lo han calificado como una de las personalidades más importantes del marketing inmobiliario. Se le conoce como “Master Muñoz” y es dueño de las compañías “Instituto 11″ y “4S Real Estate Foresight”, con la que da consultorías de proyectos inmobiliarios en América Latina, de acuerdo a portales locales. La primera empresa se dedica a promover iniciativas de emprendimiento.

MÁS INFORMACIÓN: Quiénes han sido las novias de Luisito Comunica

¿CUÁLES SON SUS ESTUDIOS?

Los portales de México han señalado que Carlos Muñoz ha estudiado Economía, Derecho y Ciencias Jurídicas. Además, resaltan que el influencer los cursó de manera simultánea. Muñoz también se ha especializado en Prospectiva Estratégica, Innovación de Negocios y Administración a nivel de posgrado. La web de “4S Real Estate Foresight” indica que el conferencista ha ganado el Silver Award en la categoría de Best Overall Advertising Campaign.

¿QUIÉN ES SU ESPOSA?

Carlos Muñoz se casó con Marisela Matienzo en 2011. La pareja contrajo nupcias en un local de McDonald’s en Monterrey, Nuevo León, en México. Se conocieron en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), en el 2000. Pero luego ella, dueña de “Matienzo Jobs”, estudió en España. Cuando regresó a México, volvieron a salir juntos y decidieron casarse posteriormente.

¿EN QUÉ POLÉMICAS SE HA INVOLUCRADO?

Carlos Muñoz se ha visto involucrado en una serie de polémicas no solo por sus ideas sobre los negocios, como pasó en su último debate con Diego Ruzzarin, el diseñador brasileño que, según los internautas, exhibió las falencias del influencer.

También ha sido criticado por hacer un comentario contra un mesero por no haber pagado su curso. Luego se disculpó y dijo que se le había malentendido. “Ese wey que está ahí parado, que está trabajando hoy aquí, y agradezco mucho tu trabajo, está ahí y no está aquí sentado porque no tiene el hambre porque si el hubiera ahorrado los últimos tres meses hubiera tenido el día de hoy y se hubiera sentado aquí. No, él no tiene hambre, él está cómodo donde está y puedo regresar dentro de 20 años y puede estar en el mismo puesto él”, dijo.

En otra oportunidad, calificó como “Minion” a una de sus trabajadoras, lo que causó repudio en las redes sociales. “He hecho ganar muchísima lana a mis líderes, pero también tengo empleados, que pues son empleados ¿verdad?, tengo una señora que hace aquí la limpieza, que quiero mucho, pero pues son empleados, es un Minion, no podemos aspirar a más”, comentó.