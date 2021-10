Como sabemos que te encantan los acertijos visuales que circulan en Facebook y otras redes sociales, hemos decidido presentarte uno que tiene un elevado nivel de dificultad. Consiste en hallar los cafés con más espuma que el resto en una imagen. ¿Crees ser capaz de superar este reto viral?

No queremos desanimarte, pero el 97 % de participantes no pudo decir “lo logré”. Lo que debes tener en cuenta es que juega a tu favor el hecho de que no hay un límite de tiempo. En otras palabras, busca con calma y tendrás posibilidad de cantar victoria.

A simple vista parece que todos lo cafés son exactamente iguales, pero ello está muy lejos de ser cierto. Si prestas atención a los detalles, podrás ubicar a los que tienen más espuma que el resto. ¡Nosotros confiamos en tu capacidad! ¡Es momento que tú también lo hagas!

Imagen del reto viral

¿Eres capaz de encontrar los cafés con más espuma que el resto en la ilustración? (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del reto viral

Solo son dos cafés que tienen más espuma que el resto en la imagen. Si no pudiste hallarlos, aquí abajo podrás saber dónde se encuentran exactamente. Recuerda que esto es un juego, por lo que no hay motivo para sentirse mal.

Aquí están los cafés con más espuma que el resto. (Foto: Noticieros Televisa)

Cabe recalcar que el reto viral presentado en esta nota es una creación de Noticieros Televisa, que lo publicó hoy en su página web. Si bien no tiene mucho tiempo circulando en Internet, ya se ha convertido en uno de los más compartidos en redes sociales como Facebook.

