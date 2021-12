La reconocida actriz Carmen Salinas continúa hospitalizada tras entrar en coma natural. Los familiares de la artista dieron a conocer que el reciente parte médico arrojó que la famosa registró un importante cambio en su estado de salud.

María Eugenia Plasencia y Carmen Plasencia, hija y nieta de Salinas, detallaron ante la prensa que en la última tomografía se descubrió que disminuyó la inflación y desapareció la hemorragia cerebral.

“Le hicieron una tomografía y la buena noticia es que ya no tiene derrame. Hemorragia o derrame, es lo mismo, me han dicho, bueno… entonces, es una gran noticia, pero sigue delicada. Le quitan el respirador, pero se lo vuelven a poner”, informó la familia de la actriz a los medios de comunicación.

Asimismo, detallaron que sus movimientos involuntarios se han incrementado tras llevar 27 días hospitalizada. Sin embargo, aclararon que su condición sigue siendo grave, pero estable.

“Todavía no reacciona, no hay consciencia. No hay una respuesta, todavía sigue muy dormida. Seguimos rezando”, comentaron la hija y nieta de la reconocida actriz mexicana.

Carmen Salinas se encuentra en terapia intensiva desde el 11 de noviembre tras sufrir una hemorragia cerebral en su casa. El hecho ocurrió después de que volvió de que trabajar, cenara y se metiera a bañar. Fueron empleadas suyas quienes la encontraron inconsciente en su recámara.

