“Exatlón México” se ha convertido en uno de los realitys de competencia más populares del país, así que a lo largo de los cuatro años que se viene emitiendo a través de TV Azteca, ha sido un trampolín para que diversos atletas sean reconocidos por su gran talento en diversas actividades deportivas.

Pero más allá de las competencias, en ciertas ocasiones, los integrantes han generado diversas polémicas y la ultima ha sido la pelea entre Casandra Ascencio y Mati Álvarez.

Ambas ex participantes del programa han declarado que su relación no es la mejor debido a un tema muy delicado, sin embargo, tras unos comentarios en Twitter se declararon la guerra y eso ha dejado muy sorprendidos a sus más fieles seguidores.

Pero esta no sería la primera vez en que Casandra Ascencio está involucrada en un escandalo y en esta nota te vamos a contar las otras polémicas en la que la participantes de Exatlón México ha estado en el ojo de la tormenta.

LOS ESCANDALOS DE CASANDRA ASCENCIO

Durante su participación en la tercera temporada de Exatlón México, Casandra Ascencio fue relacionada sentimentalmente con David Juárez, también conocido como “La Bestia”. Los atletas eran sorprendidos mientras coqueteaban dentro de la competencia.

Sin embargo, los atletas nunca confirmaron su relación por lo que todo quedó en uno de los tantos rumores que han surgido dentro del programa de TV Azteca. Actualmente Casandra es pareja de Christian Anguiano o “Yomi” como se le conoce en el reality show.

El más reciente escándalo que protagonizó fue con Mati Álvarez a quien acusó de no entregarle el premio que habían acordado repartir por llegar a la final de la Copa Exatlón. La heptatleta señaló que no le entregó el premio, pues Casandra no llegó por méritos propios a la final si no por su ayuda.

Durante un en vivo, “MVP” confesó que Mati Álvarez no es la única que le debe dinero pues también Cris Mireles le prometió vender una moto que habían ganada y repartir el dinero, pero no lo hizo.