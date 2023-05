El pasado 22 de febrero del 2023, Andrea Legarreta y Erik Rubin anunciaron su separación después de 22 años de relación y dos hijas en común. Durante el tiempo que han pasado juntos, la presentadora del programa “Hoy” y el exintegrante del grupo Timbiriche vivieron momentos muy felices y también muy complicados, uno de ellos fue cuando perdieron a su primer bebé.

Erik Rubín estuvo como invitado en el programa de YouTube “La Entrevista” con Yordi Rosado donde habló sobre su matrimonio con Andrea Legarreta, sus adicciones y otros detalles íntimos de su vida personal y profesional. Sus declaraciones tuvieron mucho eco en las redes sociales y varios medios de comunicación.

Una de sus declaraciones más sensibles fue sobre cómo vivió junto a Andrea Legarreta la pérdida de su primogénito. Para Erik Rubin y la conductora del programa “Hoy” fue uno de los momentos más dolorosos que vivieron como pareja. ¿Qué dijo el exintegrante de Timbiriche? Aquí te lo contamos.

Durante su juventud, Erik Rubín se volvió adicto al alcohol (Foto: Erik Rubín / Instagram)

CUANDO ERIK RUBÍN Y ANDREA LEGARRETA PERDIERON A SU PRIMER BEBÉ

En una entrevista con Yordi Rosado, Erik Rubin recordó la recaída en el alcohol que tuvo durante sus primeros años de matrimonio con Andrea Legarreta. Fue en ese momento que afrontó la pérdida de su primer bebé.

“Decidí dejar el alcohol y dejar todo, y no pude haber hecho algo mejor para mí. Andrea y yo habíamos estado buscando un bebé, nos tardamos cinco años buscando al bebé. Y en esta ocasión, yo ya había dejado de beber, y se embarazó, y dentro de este embarazo yo volví a recaer”, recordó.

Cuando estaba en la cima del éxito y la fama, el exTimbiriche conoció el alcohol y las drogas. Fue así cómo se volvió adicto a estas sustancias, llegando al descontrol. Sin embargo, Erik Rubin confesó que cuando conoció a Andrea Legarreta intentó regenerarse por su propia cuenta y logró dejar sus adicciones por un tiempo, pero sufrió una recaída cuando estaban esperando al que sería su primogénito.

Andrea Legarreta y Erik Rubín se casaron el 01 de abril del año 2000 (Foto: Andrea Legarreta/ Instagram)

El también empresario mexicano reconoció que no acompañó adecuadamente a la conductora del programa “Hoy” para afrontar este difícil momento. Esta situación lo motivó a darle a su vida para un giro radical.

“Y precisamente esa recaída que tuve, al día siguiente teníamos que ir a ver al doctor, a ver cómo estaba el bebé, y yo no llegué porque estaba de fiesta”, recordó.

“No pude acompañarla al doctor, y cuando estaba en mi casa todo crudo, sintiéndome horrible, porque además me desaparecí, ella llegó a contarme que había perdido al bebé, y pues de ahí me agarré”, confesó.

“Fue algo superdoloroso, yo así lo veo, que ese bebé dio la vida por mí, así de grande lo veo, así de fuerte, y de ahí me agarré, y gracias a Dios desde ese día no bebo, ni uso ninguna sustancia”, agregó Erik Rubin sobre este momento doloroso de su vida.

CUANDO ANDREA LEGARRETA LE CONTÓ A ERIK RUBÍN QUE PERDIÓ A SU PRIMER BEBÉ

En el programa “Hoy” en 2018, Andrea Legarreta se sinceró sobre el dolor de perder a su primer bebé, quien habría sido niño. En aquella ocasión, recordó el momento en el que le contó a Erik Rubin sobre la pérdida.

“Llego a la casa y ya estaba él, me ve (y me dice): ‘¿Qué paso?’. Le dije: ‘Pues ya no hay bebé’. Él se recarga en la pared, se agacha, haz de cuenta como si fuera un niño chiquito, se hace bolita y aparte yo lo estaba consolando a él también”, contó.