El cantante Virlán García atraviesa un difícil momento tras la trágica muerte de su hermana Diana Báez, este 5 de junio de 2024, en San Luis Río Colorado, en Sonora, México. ¿Quién era la joven y en qué circunstancias falleció? A continuación, lo que se sabe sobre la muerte de la muchacha.

Cabe mencionar que él es un cantante de regional mexicano originario de Sinaloa. Su nombre completo es Jesús Virlán Báez García y gracias a su talento se ha convertido en uno artista muy querido en el país azteca. Su éxito “En dónde está tu amor” tiene cerca de 500 millones de reproducciones.

¿DE QUÉ MURIÓ DIANA BÁEZ?

La hermana del cantante Virlán García, Diana Báez, murió apuñalada por la espalda a los 29 años. Su cuerpo fue encontrado por los bomberos, quienes llegaron a su vivienda alertados por el humo que salía de ella. Al llegar, los agentes ingresaron y hallaron sobre una cama el cadáver con signos de haber sido atacado con un cuchillo.

La Fiscalía General de Justicia de Sonora inició una investigación por feminicidio y detuvo a Julián A., el novio y entrenador de la muchacha, por ser el principal sospechoso. De acuerdo con las autoridades, el humo en la casa habría sido provocado por él, quien tras cometer el crimen trató de quemar el inmueble para borrar las huellas que lo implicaran en el asesinato.

La imagen que subió el productor y músico Salvador Yeo, quien lamentó la muerte de la joven (Foto: Salvador Yeo / Facebook)

¿QUIÉN FUE DIANA BÁEZ?

Diana Báez García es la hermana del artista mexicano Virlán, cuya vida fue apagada a los 29 años de edad. Ella era madre de dos niños, quienes quedaron en la orfandad.

“Dos chiquitos sin su mami. Te vamos a extrañar mucho. Ya es hora que exista la pena de muerte en nuestro país”, escribió en Facebook el productor y músico Salvador Yeo.

EL CONMOVEDOR MENSAJE DE DESPEDIDA DE VIRLÁN GARCÍA A SU HERMANA DIANA BÁEZ

A través de su cuenta de Instagram, Virlán García escribió un mensaje extenso para despedirse de su hermana, además de considerarse responsable de no haber actuado a tiempo para salvarla.

“Tú no te quisiste ir, te arrebataron de nuestros caminos de la manera más cruel y cobarde. Tantas veces me hablaste y por orgullo no te contesté por las diferencias y problemáticas familiares que nos dividían, hoy me arrepiento tanto de no haber estado contigo cuando más me necesitabas, y más cuando un monstruo te estaba haciendo la vida un infierno. Nunca me voy a perdonar que te haya pasado esto porque no lo merecías, hubiera preferido mil millones de veces que hayas sido tú quien escriba unas palabras de despedida para mí en este día tan triste. Nos arrebataron a la muñeca de la familia, la más noble, la menos rencorosa, me enseñaste tanto en vida como el día de hoy en esta partida tuya que me atormenta el alma, me exprime el corazón y me sacude la conciencia por no haber estado para ti mi hermana querida”, comenzó escribiendo la tarde de este 6 de junio.

Prosiguió: “Fuiste nuestra madre y padre cuando éramos tan solo unos niños. Recuerdo la última vez que te miré en persona y te apreté con fuerza por tener mucho tiempo sin vernos; y con ese recuerdo me quiero quedar de ti hasta mi último día. Dios ilumine tu camino para que concibas la paz hermana mía y llegues hasta lo más alto de la gloria con esa alma buena tuya. Te amo Dayana Gabriela Baez García siempre presente en mi mente, corazón y alma en esta vida la que sigue y la que sigue”.

Acabó su mensaje junto a una foto de la muchacha en blanco y negro señalando: “Amen, abracen, valoren, perdonen y olviden si tienen diferencias con personas que aman. Sé que suena a cliché, pero nunca sabes cuándo será la última vez que los veas y sientas de cerca”.