Margarita ‘La diosa de la cumbia’ es una reconocida artista colombiano-mexicana, cuyos temas son escuchados por miles de personas. A pesar de que destaca por transmitir mucha seguridad y alegría, detrás de esa sonrisa esconde un episodio muy amargo: el abuso sexual que sufrió a manos de su propio padre cuando era una adolescente y el cual decidió callar por más de cinco décadas. A continuación, el testimonio de la cantante.

Ella dio a conocer su caso para pedir a todas las mujeres, niñas y adolescente que atraviesan este tipo de situaciones, a no quedarse calladas como lo hizo en su momento, por lo que pidió que sean valientes.

También reveló que sus hermanas fueron víctimas de su papá (Foto: Margarita ‘La diosa de la cumbia’ / Instagram)

LA PESADILLA QUE VIVIÓ MARGARITA ‘LA DIOSA DE LA CUMBIA’

Durante una entrevista exclusiva a la periodista Pati Chapoy, Margarita ‘La diosa de la cumbia’ contó este hecho que la dejó marcada para siempre. “Tapé un abuso durante 50 años, y se lo tapé a mi mamá. Fue mi papá [Félix Vargas]. Fui tocada, no fui penetrada; tenía 14 años, me masturbó. Fue una sola vez porque después se murió. Éramos cuatro hermanas, no abusó solamente de mí, pero todas decidimos callarnos y que así quedara”, comenzó relatando.

“[En ese momento] no supe qué hacer, cerré los ojos y me dejé, y ya. [Después de lo ocurrido] no supe cómo hablarle, ni cómo verlo, ni nada, se murió a los días. A mis 14 años hablar sexo era cosa prohibida”, añadió.

La decepción se apoderó de ella, ya que la persona a la que consideraba su ídolo se cayó del pedestal en el cual la había ubicado: “Yo veía a mis padres tan enamorados que soñaba con tener una pareja así como mi papá, pero luego ya no. No sólo ello, ya que también me di cuenta que él engañaba a mi mamá, aunque tampoco se lo comenté”.

La cantante explicó que la razón principal para que guardara silencio sobre lo acontecido con su progenitor fue por su madre: “Cómo le vamos a decir algo así a mi mamá que acaba de perder al hombre de su vida”. Y así pasaron más de cinco décadas, pero contó la verdad en 2023.

Recordó que en la conferencia por el Día de la Mujer, ella decidió revelar lo que había vivido también su hermana, algo que enojó a su pariente porque no le había dado autorización. Su relato fue tomado por una periodista que subió el caso a YouTube. Hasta ahí todo marchaba bien para la artista, ya que dicho extracto al estar en una plataforma no iba a ser vista por su madre, pero jamás imaginó que un familiar iba a decírselo.

“Mi mamá después de tantísimos años de venerarlo y adorar a mi papá, no sé qué pensó. Me dijo: ‘¿Es verdad que pasó esto, esto y esto?’. Le dije ‘Sí mamá, es verdad’. [Ella] ‘Y ¡dónde estaba yo! ¿dónde estaba?’. Le dije: ‘No sé mamá; en la cocina, lavando platos, o en el supermercado, no sé, pero no le tocaba estar mami. A mí me tocaba, pero no pasó nada. Míreme, estoy bien, estoy linda, me sonrío, hago chistes y la vida es una diversión; así que usted olvídese de ese cuento; aquí no hay ningún culpable. Eso está más perdonado y más enterrado que todo’”, le dijo a Chipoy.

Finalmente, ‘La diosa de la cumbia’ reveló que vivió con depresión por bastante tiempo a raíz de lo que pasó.