Lolita Cortés, conocida por ser exjueza de “La Academia”, reveló que lucha contra una enfermedad, por lo que se viene sometiendo a un tratamiento ¿De qué mal se refiere? En los siguientes párrafos te lo detallamos.

Antes te precisamos que, aunque a veces se siente muy vulnerable, pidió a todos realizarse chequeos periódicos para detectar que anda mal en nuestro organismo.

LA ENFERMEDAD DE LOLITA CORTÉS

En entrevista con “Venga la alegría”, el 11 de octubre de 2023, Lolita Cortés contó que viene batallando contra el cáncer de mama, enfermedad que detectó tras ir a su médico.

“La verdad es que quiero agradecer mucho la oportunidad que me están dando. Hace unos meses fui al ginecólogo y descubrieron que tenía un tumor de alto grado de malignidad en el seno izquierdo. Sacamos el tumor a los quince días, y llega el doctor y me confirma que es cáncer, y me dice que teníamos que hacer una mastectomía; en tres semanas más se realiza y ahora estoy en cinco años en remisión”, señaló.

Aunque asegura que no se dejará vencer fácilmente, hay momentos en los que se siente muy vulnerable, pero sigue adelante porque quiere disfrutar de sus seres queridos.

“He tenido días que me he roto, pero quiero vivir para convivir con mis hijos. Ahora que me hicieron la mastectomía doble, por eso estoy toda vendada porque necesita pegarse a la piel lo más que se pueda para que salga todo el líquido y estoy en remisión durante cinco años. Y es que como dice el doctor: ‘Un día que tú dejes de hacerte el tratamiento, le das oportunidad al cáncer de regresar’. Disciplina y vamos para adelante”, indicó la también conocida como ‘La Jueza de Hierro’.

LA RAZÓN POR LA QUE NO SE SOMETE A UNA QUIMIOTERAPIA

Lolita Cortés precisó que no se somete a una quimioterapia porque la debilitaría. “Vengo vendada, yo tenía cuatro drenajes y solo me falta uno. Es un tratamiento hormonal, no puedo someterme radioterapias o a quimios porque me van a debilitar mucho, por eso es el tratamiento muy agresivo durante cinco años y ya después veremos”, especificó.

UN MENSAJE PODEROSO

Durante su presencia en “Venga la alegría”, la artista pidió una cámara para enviar un poderoso mensaje: aprender a tocarnos, ir al doctor y cuidarnos. “El cáncer es una palabra que puede pesar muchísimo, pero no es sinónimo de muerte. Si lo detectas a tiempo, puedes salir adelante con buen ánimo y energía”.